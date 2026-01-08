الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كواليس غضب توروب من إدارة الأهلي

توروب
توروب
18 حجم الخط

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن حالة الغضب التي انتابت الدنماركي ييس توروب مدرب الفريق بسبب تأخر حسم صفقات الشتاء، مؤكدا أن المدرب نقل لمساعديه اندهاشه من تأخر حسم بعض الصفقات التي طلب التعاقد معها. 

أضاف المصدر: بالتأكيد توروب لن يخرج ويعلن هذا الأمر رسميًا خاصة أنه يحترم نظام النادي ولكنه غاضب من تأخر حسم الصفقات وانضمام اللاعبين الجدد من أجل الاندماج سريعا مع الفريق وطلب حسم الأمر سريعا. 

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس عاصمة مصر

ومن جانب آخر، يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي المقبلة أمام فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر، يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، في تمام الساعة الرابعة مساءً.

وحقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام، الثلاثاء قبل الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

  1. فاركو - 9 نقاط
  2. إنبي - 6 نقاط
  3. طلائع الجيش - 4 نقاط
  4. المقاولون العرب - 4 نقاط
  5. غزل المحلة - 3 نقاط
  6. الأهلي - 3 نقاط
  7. سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

يذكر أن الأهلي ودع بطولة كأس مصر من دور الـ32، عقب الخسارة أمام فريق المصرية للاتصالات، وهي النتيجة التي أثارت حالة من الصدمة والغضب داخل أروقة القلعة الحمراء.

على جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري كالتالي.

الأهلي أمام فاركو، كأس عاصمة مصر، السبت 10 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد الطلائع، كأس عاصمة مصر، الخميس 15 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام الطلائع، الدوري المصري، الإثنين 19 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي اخبار الأهلي توروب

مواد متعلقة

الأهلي يتابع حالة تريزيجيه ويحذر اللاعب من ارتكاب هذا الأمر

فتش عن الصفقات الجديدة، كواليس غضب توروب من إدارة الأهلي
ads

الأكثر قراءة

أول قرار جمهوري في 2026

نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

اتحاد منتجي الدواجن يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكتاكيت

8 معلومات عن متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)

بعد “أفندينا”.. سقوط شبكات فساد جديدة في شركة كهرباء شمال القاهرة.. تنزيل درجة رئيس قطاع و4 من مديري العموم بعد ثبوت تورطهم.. وكشف تجاوزات مالية خطيرة

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

البلاستيك بـ 30 جنيه، أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس

الدولار يسجل 12,300 ليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

هل كان الإسراء بالروح فقط أم بالجسد؟ اعرف أقوال العلماء

هل يجوز الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية