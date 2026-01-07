الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الوضع بسوريا، هروب معتقلين من سجن بمنطقة الشقيف الخاضعة لسيطرة قسد في حلب

حلب السورية، فيتو
حلب السورية، فيتو
18 حجم الخط

نقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر أمني القول بهروب معتقلين من سجن في منطقة الشقيف التي تخضع لسيطرة تنظيم قسد في مدينة حلب.

حظر تجوال كامل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب

وأعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، حظر تجوال كامل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم.

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري: يعد حيا الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب منطقةً عسكريةً مغلقةً بعد الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم.

كما دعت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، المدنيين بضرورة الابتعاد عن مواقع تنظيم قسد.

كل مواقع "قسد" العسكرية في الشيخ مقصود والأشرفية هدف عسكري مشروع

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت  هيئة العمليات في الجيش السوري، أن كل مواقع "قسد" العسكرية في الشيخ مقصود والأشرفية هدف عسكري مشروع.

وأهابت هيئة العمليات في الجيش السوري، بالمدنيين في الشيخ مقصود والأشرفية بحلب الابتعاد فورا عن مواقع قسد.

وذكرت الهيئة، أن معبري العوارض وشارع الزهور آمنين حتى الساعة 3 بعد الظهر حيث إن قسد تتحمل مسؤولية التصعيد الكبير بأحياء حلب وارتكاب مجازر بحق المدنيين.

قُتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 41 آخرون

وتتواصل الاشتباكات بين قوات الأمن التابعة لدمشق والقوات التي يقودها الأكراد في الأحياء ذات الأغلبية الكردية في حلب، حيث قُتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 41 آخرون، وفقًا لوسائل الإعلام التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

تبادل الطرفان الاتهامات بشأن الاشتباكات.

واتهمت مديرية إعلام حلب، المرتبطة بدمشق، يوم الثلاثاء قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد ببدء الهجمات، وأفادت بوقوع عدة إصابات في صفوف القوات الحكومية.

لكن قوات الأمن (الأسايش) المتمركزة في أحياء حلب ذات الأغلبية الكردية أكدت ردًا على ذلك أن صفوفها ليست تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

المسؤولية الوحيدة لقوات الأمن هي حماية أرضها وشعبها

وقال متحدث باسم الأسايش: "هذه الاتهامات موجهة إلى قوات الأمن، بزعم أنها تابعة لقوات سوريا الديمقراطية. وقد رفضنا هذه الادعاءات مرارًا وتكرارًا"، مضيفًا أن "المسؤولية الوحيدة لقوات الأمن هي حماية أرضها وشعبها".

تُعتبر قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، الجيش الفعلي لشمال شرق سوريا (روج آفا)، وتسيطر على نحو ثلث الأراضي السورية. وقد صرحت هذه القوات، التي يقودها الأكراد، مرارًا وتكرارًا بأنها لا تتواجد في حلب، وأن وحدات الأسايش المحلية هي المسؤولة عن الأمن في الأحياء ذات الأغلبية الكردية.

ونتيجة للاشتباكات، أغلقت قوات الأمن طريق حلب-غازي عنتاب، وتم تعليق الرحلات الجوية في مطار حلب الدولي لمدة 24 ساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حلب هروب معتقلين من سجن في منطقة الشقيف قسد هروب معتقلين الجيش السوري الجيش العربي السوري

مواد متعلقة

الجيش السوري: قوات قسد تواصل عمليات التصعيد في حلب

توتر في حلب، 4 قتلى خلال اشتباكات بين الجيش السوري وقوات قسد

قسد تواجه قوات أحمد الشرع: من حقنا الدفاع عن مقاتلينا

الجيش السوري يستهدف منصات إطلاق مسيرات لـ قسد في حلب

بدون بيانات سورية، مظلوم عبدي فى دمشق لإعادة إحياء مباحثات دمج قسد

تركيا تعلن دعمها للحكومة السورية ضد قسد
ads

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: الزمالك إلى أين؟! هي أزمة لو مجلس الإدارة قال "مبعرفش"

مستندات وخطوات استخراج القيد العائلي إلكترونيا

لنشر السلام والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، 13 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية من 2015 حتى 2026

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا

قرارات جمهورية حاسمة خلال ساعات، تعرف عليها

منتخب مصر يرد على إمكانية توقيع عقوبة ضد حسام حسن بسبب جماهير المغرب

موعد مباراة مالي ضد السنغال في ربع نهائي أمم أفريقيا

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

خدمات

المزيد

امتيازات يتمتع بها عضو مجلس النواب وفقًا للقانون

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف سر آية تسببت في اضطراب صحابة رسول الله عند نزولها

دار الإفتاء توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيا

الإفتاء توضح معنى الظلم بدعاء سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت

المزيد
الجريدة الرسمية