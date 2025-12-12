الجمعة 12 ديسمبر 2025
الدفاع التركية: أي خيار آخر لـ"قسد" غير الاندماج بالجيش السوري لن يؤتي ثماره

قسد
قسد
قالت مصادر في وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، إن عدم اندماج تنظيم قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في الجيش السوري واستمراره بنشاطاته يلحق ضررا بالاستقرار والأمن في سوريا.

قوات سوريا الديمقراطية

وقالت المصادر “إن استمرار تنظيم قوات سوريا الديمقراطية الإرهابي في أنشطته، بدلا من الاندماج في الجيش السوري، رغم اتفاق 10 مارس، يلحق ضررا بالغا بالاستقرار والأمن المنشودين في سوريا”.

وأضافت مصادر وزارة الدفاع التركية  “يبدو أن بعض الدول، تشجع تنظيم “قوات سوريا الديمقراطية” الإرهابي على عدم الاندماج وعدم إلقاء السلاح، من خلال أفعالها وتصريحاتها، سبق وأن صرحنا بأننا نتوقع من تنظيم “قوات سوريا الديمقراطية” الإرهابي، الاندماج في الجيش السوري بشكل فردي، لا كوحدة واحدة، في إطار اتفاق 10 مارس”. 

وشددت المصادر على أن “محاولات تنظيم  قوات سوريا الديمقراطية الإرهابي لكسب الوقت، عبثية أيضا.. وأي خيار آخر غير الاندماج بالجيش السوري لن يُؤتي ثماره”.

وفي شأن أنشطة القوات المسلحة التركية في سوريا، قالت المصادر، إنه "في الأسبوع الماضي، ظهرت مزاعم بأن القوات المسلحة التركية كانت تستعد لعملية عسكرية، استنادا إلى صور لأنشطة روتينية في سوريا.. وتبين أن هذه الأنشطة عبارة عن عمليات تناوب روتينية للقوات".

وشددت المصادر في وزارة الدفاع التركية على أن “ما يجب متابعته هنا، ليس أنشطة القوات المسلحة التركية، بل وضع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وأنشطة الجيش السوري”.

