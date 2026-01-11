الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة الخليل

الاحتلال
الاحتلال
18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة الخليل ليلة أمس السبت واحتجاز جثمانه.

في غضون ذلك، استشهدت طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 11 عاما جراء إطلاق نار من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي، في منطقة الفالوجا بمدينة جباليا غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة، خارج نطاق الخط الأصفر.

اعتقال 12 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة

وفجر الخميس الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 12 مواطنا فلسطينيا؛ بينهم أسيرة محررة ووالد شهيد، عقب حملة اقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها مواجهات ميدانية والتنكيل بالمواطنين.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرة المحررة منى البرغوثي ونجلها همام، بعد دهم منزلهما في قرية عابود، شمال غربي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق "المركز الفلسطيني للإعلام".

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين خلال اقتحام بلدة كفر عقب شمالي المدينة، تخللها رشق آليات الاحتلال العسكرية بالحجارة.

 

حرب الإبادة الإسرائيلية

وتأتي الهجمات الإسرائيلية على الرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، وذلك بعد عامين من شن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، استمرت لعامين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 71 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 171 ألفا، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية، فيما قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدينة الخليل الخليل الصحة الفلسطينية وزارة الصحة الفلسطينية الخط الأصفر قطاع غزة الضفة الغربية

مواد متعلقة

بنجلاديش تبلغ واشنطن رغبتها في الانضمام إلى القوة الدولية في غزة

رئيس الحزب الناصري: الاحتلال ينسف وقف إطلاق النار ويستهدف المدنيين في غزة

استشهاد طفلة فلسطينية في غزة بنيران إسرائيلية واعتقال 12 آخرين بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتونيا في رام الله وسط الضفة الغربية
ads

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في عباد "سلايت" وارتفاع "كريستال"، أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

نص القرار الجمهوري بفض دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب

رئيس شعبة المعادن الثمينة: ارتفاع الذهب بأكثر من 4% منذ بداية 2026

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

تفسير رؤيا البق في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

تفوق الفراعنة، تاريخ مواجهات مصر والسنغال

بعد التنبؤ بتغييرها، آليات تشكيل حكومة جديدة في مصر

خدمات

المزيد

سعر الـ 100 ين ياباني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11- 1- 2026

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026

بعد الارتفاعات الكبيرة، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي ببداية تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا البق في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية