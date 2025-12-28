حرب التدوينات تتصاعد بين وزارة الدفاع التركية والإسرائيلية على تويتر

18 حجم الخط

علقت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الأحد، مرة أخرى على تدوينة نشرها الحساب الرسمي للجيش الإسرائيلي باللغة التركية.

سجال بين وزارة الدفاع التركية والإسرائيلية على تويتر

وهذه المرة، نشرت الدفاع التركية على صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، صورة جندي تركي يبدو من القوات الخاصة في حالة تأهب محاطا بدخان كثيف.

وأضافت الوزارة تعليقا على الصورة جاء فيه: "الشجاعة لا تُصدِر ضجيجا، بل تتحرك بصمت".



وأمس السبت، شهدت منصة "إكس" معركة صامتة بين الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع التركية ونظيرتها الإسرائيلية باللغة التركية، عبر سلسلة من الصور والعبارات ذات الدلالات.

وبدأت المواجهة عندما نشرت وزارة الدفاع التركية صورة لدبابة تركية يقف عليها جندي، مرفقة بتعليق كُتب عليه: "قوي، شجاع / مقدام، ولا يخاف".

تعليق لوزارة الدفاع التركية ردا على تغريدة إسرائيلية

وردت الصفحة الرسمية للجيش الإسرائيلي باللغة التركية بصورة مشابهة، تظهر دبابة إسرائيلية يقف عليها جنديان يرفعان العلم الإسرائيلي، مع تعليق جاء فيه: "قوي، حاسم / مصمّم، ذو شرف".

ولم يطل الانتظار قبل أن ترد وزارة الدفاع التركية بتدوينة ثالثة، نشرت فيها صورة جديدة، هذه المرة دون سلاح أو دبابة، بل صورة رمزية تعكس رؤية فلسفية مختلفة، مرفقة بتعليق قال: "القوة ليست بالسلاح.. القوة الحقيقية تكمن في الثقة التي يوليها لك الأبرياء".

وردا على ذلك، نشر حساب الجيش الإسرائيلي باللغة التركية تدوينة جديدة على منصة "X" ردا على وزارة الدفاع التركية.

ونشر حساب الجيش الإسرائيلي صورة لعناصر من الطاقم الإسرائيلي الذين شاركوا بعمليات الإنقاذ في جنوب تركيا بعد وقوع الزلزال الكبير في فبراير 2023.

ومن بين من يظهرون بالصورة شخص بزي عسكري عليه علم إسرائيل، مع تعليق على التدوينة: "دون نسيان الماضي، نحو المستقبل".

كما كتب على الصورة "الجيش الإسرائيلي وهو ينقذ أرواح الناس في تركيا"، في إشارة مباشرة تهدف لتذكير أنقرة بأن إسرائيل كانت قد ساعدتها وقدمت لها يد العون بعد وقوع الزلزال.

