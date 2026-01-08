السلطات السورية تعلن نزوح أكثر من 16 ألف مدني من الأشرفية والشيخ مقصود في حلب

18 حجم الخط

حلب، أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الخميس، خروج أكثر من 16 ألف مدني من الأشرفية والشيخ مقصود اليوم.

فتح ممرين إنسانيين لإجلاء المدنيين من حلب

وأعلنت محافظة حلب، في بيان صباح اليوم الخميس، أنها فتحت ممرين إنسانيين لإجلاء المدنيين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، وسط تصاعد حدة الاشتباكات في المنطقة.

ومن جانبها، أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، بأن محافظة حلب تلقت مناشدات عاجلة من العوائل المحاصرة داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، بعد "منع قوات قسد الكثير من الأهالي من الخروج" ومحاولتها استخدامهم كدروع بشرية أثناء عملياتها ضد الجيش السوري.​

وأعلنت محافظة حلب، أنه بعد تنسيق مع الجيش السوري، جرى فتح ممرين آمنين جديدين عبر “العوارض” و"شارع الزهور" لخروج المدنيين الراغبين نحو المناطق الآمنة في حلب، وذلك من الساعة 10 صباحا حتى 1 ظهرا لمدة ثلاث ساعات.​

اشتباكات الجيش السوري وقوات قسد

وشهدت محاور الأشرفية بعد منتصف الليلة اشتباكات عنيفة بين فصائل وزارة الدفاع وقوات قسد، شملت قصفا بالراجمات والمدفعية والطائرات المسيرة، أصابت حيي بني زيد والشقيف وألحقت أضرارا مادية كبيرة.​

وبحسب المرصد السوري، فقد سجل التصعيد الأخير، منذ الثلاثاء الماضي، 15 قتيلا بينهم 10 مدنيين (4 سيدات وطفلان في الشيخ مقصود والأشرفية، 3 آخرين في الميدان)، و60 جريحا بينهم أطفال وسيدات، إضافة إلى 5 عسكريين.

كما حذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من تداعيات التصعيد على المدنيين والبنية التحتية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.