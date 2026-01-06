الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
خارج الحدود

تصاعد حدة الاشتباكات في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب

تصاعد حدة الاشتباكات
تصاعد حدة الاشتباكات في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب
سوريا، شهدت مدينة حلب تصعيدًا خطيرًا في الأوضاع الميدانية مع تزايد في حدة الاشتباكات المسلحة في حيي الأشرفية والشيخ مقصود. وأفادت مصادر محلية بسقوط قتلى وجرحى جراء تجدد المواجهات، وسط حالة من التوتر الشديد بين الأطراف المتنازعة وانتشار كثيف للأسلحة المتوسطة والخفيفة داخل الأحياء السكنية.

اشتباكات مستمرة في حلب لأكثر من خمس ساعات

وذكرت قناة العربية أن الاشتباكات في حلب مستمرة منذ أكثر من خمس ساعات متواصلة، تخللتها عمليات قصف متبادل وإطلاق نار كثيف، ما بين قوات قسد والقوات التابعة لـ أحمد الشرع، ما أدى إلى شلل شبه كامل في حركة المدنيين وإغلاق عدد من الطرق الرئيسية في المنطقة.

 كما تحدث شهود عيان عن أضرار مادية لحقت بالمنازل والمحال التجارية نتيجة القتال.

سقوط ضحايا في حلب وتدهور الوضع الإنساني

أكدت التقارير الأولية سقوط ضحايا بين قتلى وجرحى، دون صدور حصيلة رسمية حتى الآن، في ظل صعوبة وصول فرق الإسعاف إلى بعض المناطق بسبب شدة الاشتباكات. وحذرت مصادر إنسانية من تفاقم الأوضاع الإنسانية، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من المدنيين داخل نطاق المواجهات.

مخاوف من اتساع رقعة المواجهات في سوريا

وأعربت جهات محلية عن مخاوفها من اتساع رقعة الاشتباكات إلى أحياء مجاورة، في حال استمرار التصعيد دون تدخل لاحتواء الوضع. ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار وتأمين ممرات آمنة للمدنيين، محذرة من أن استمرار القتال قد يؤدي إلى موجة نزوح جديدة داخل المدينة.

وأعلن الجيش السوري، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أن  قوات سوريا الديمقراطية “قسد” تواصل التصعيد ضد مواقع الجيش بحلب.

