الدفاع التركية توجه رسالة لقوات سوريا الديمقراطية

أكدت وزارة الدفاع التركية دعمها وحدة سوريا وسلامة أراضيها، مشيرة إلى مذكرة التفاهم التركية السورية للتدريب والاستشارات العسكرية، ودعت "قسد" للالتزام باتفاق الاندماج مع دمشق.

 الالتزام العاجل باتفاقية الاندماج مع الحكومة السورية

وذكرت وزارة الدفاع التركية  أنها تتوقع من قوات سوريا الديمقراطية  (قسد) الالتزام العاجل باتفاقية الاندماج مع الحكومة السورية، مشيرة إلى أن "الخطاب الانفصالي" الذي أطلقته المنظمة خلال مؤتمرها في الحسكة بتاريخ 8 أغسطس يتعارض مع الاتفاق الموقع مع دمشق.

وأضافت الوزارة: بينما تبدي الحكومة السورية نهجًا شاملًا ومتكاملًا يهدف إلى إنهاء جميع الانقسامات العرقية والدينية والطائفية داخل البلاد، فإن "السلوك الاستفزازي والمثير للانقسام لمنظمة قوات سوريا الديمقراطية الإرهابية يُعيق هذه العملية".

ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار

وأشارت  إلى أن دعوات الحكومة السورية إلى "دولة واحدة وجيش واحد" ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار الذي طال انتظاره في المنطقة، مؤكدة توقعها الالتزام الكامل بالاتفاق الموقع بين دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" في 8 مارس، وتنفيذه السريع على أرض الواقع، بما يسهم في بناء سوريا مستقرة وسلمية وآمنة وخالية من الإرهاب.

وأكدت الوزارة أنها دافعت منذ البداية عن "الوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها"، وستواصل دعمها، مشيرة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم المشتركة للتدريب والاستشارات يوم أمس يمثل خطوة هامة في مسار التعاون بين البلدين.

تركيا تؤكد عزمها على دعم سوريا في حربها ضد الإرهاب 

وأضافت  أن تركيا تؤكد عزمها على دعم سوريا في حربها ضد الإرهاب وتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية، مع الإشارة إلى أن وزير الدفاع التركي والسوري وقعا مذكرة التفاهم المشتركة في 13 أغسطس 2025، في خطوة تعكس تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

 

