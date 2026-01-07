طبول الحرب تدق بسوريا، قسد تنذر الجيش بعد رصد انتشار 80 آلية عسكرية بحلب

18 حجم الخط

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية قسد رصد انتشار 80 آلية عسكرية للحكومة السورية في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.

قسد: الانتشار العسكري للحكومة بمحيط الشيخ مقصود والأشرفية مؤشر خطير

وقالت "قسد" في بيان: الانتشار العسكري للحكومة بمحيط الشيخ مقصود والأشرفية مؤشر خطير ينذر بتصعيد واحتمال اندلاع حرب كبيرة.

وأضافت قسد: قوات الحكومة السورية تواصل قصف حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب بالدبابات والطائرات المسيرة.

الجيش السوري: كل مواقع "قسد" العسكرية في الشيخ مقصود والأشرفية هدف عسكري مشروع

وفي وقت سابق من اليوم؛ أكدت هيئة العمليات في الجيش السوري أن كل مواقع "قسد" العسكرية في الشيخ مقصود والأشرفية هدف عسكري مشروع.

وأهابت هيئة العمليات في الجيش السوري بالمدنيين في الشيخ مقصود والأشرفية بحلب الابتعاد فورًا عن مواقع قسد.

وذكرت الهيئة أن معبري العوارض وشارع الزهور آمنين حتى الساعة 3 بعد الظهر، حيث إن قسد تتحمل مسؤولية التصعيد الكبير بأحياء حلب وارتكاب مجازر بحق المدنيين.

قُتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 41 آخرون

تتواصل الاشتباكات بين قوات الأمن التابعة لدمشق والقوات التي يقودها الأكراد في الأحياء ذات الأغلبية الكردية في حلب، حيث قُتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 41 آخرون، وفقًا لوسائل الإعلام التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.