تركيا: 20 شخصا كانوا على متن طائرة الشحن العسكرية التي تحطمت في جورجيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن 20 شخصا كانوا على متن طائرة الشحن العسكرية التي سقطت في جورجيا.

وتحطمت طائرة شحن عسكرية تركية من طراز Lockheed C‑130 Hercules اليوم الثلاثاء أثناء عبورها الأجواء الجورجية، بعد فترة قصيرة من إقلاعها من جمهورية أذربيجان، حسب ما أفادت وسائل إعلام تركية.

تحطم طائرة عسكرية تركية في جورجيا

وتُعدّ الطائرة C-130 منظومة نقل ثقيلة ومُستخدمة على نطاق واسع في العمليات العسكرية واللوجستية، ما يزيد من وقع الحادثة وأهميتها.

وبحسب البيان الرسمي لوزارة الدفاع التركية، فإن الطائرة كانت متجهة من أذربيجان إلى تركيا عندما تحطّمت في الأراضي الجورجية.

لم تُفرج أي جهة عن أرقام دقيقة لعدد أفراد الطاقم

وبدورها، أكدت وزارة الداخلية الجورجية وقوع الحادث وذكرت أن التحقيق جارٍ لتحديد الأسباب.

ولم تُفرج أي جهة عن أرقام دقيقة لعدد أفراد الطاقم الذين كانوا على متن الطائرة، أو ما إذا كان هناك ضحايا أو ناجون.

ومن جهة أخرى، تشارك فرق تركية وجورجية وأذرية في جهود الوصول إلى موقع الحطام وتقييم الأضرار.

