الرئيسة الفنزويلية المؤقتة: علاقاتنا مع أمريكا "ملطخة" والهجوم الأمريكي أفسد العلاقات

قالت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريجيز، اليوم الخميس، إن الهجوم الأمريكي أفسد العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة بشكل غير مسبوق، بعد اعتقال القوات الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير.

وأضافت رودريجيز: "في ما يتعلق بالعلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة، فإن أول ما يجب قوله هو أنه أصبح هناك بقعة في علاقاتنا لم نشهدها في تاريخنا".

وقالت رودريجيز، خلال اجتماع مع المشرعين، إن هجوم القوات الأمريكية الذي هدف إلى الإطاحة بسلفها قد ترك "لطخة" في العلاقات بين البلدين، لكنها دافعت عن الخطط لبيع النفط إلى الولايات المتحدة.

وتابعت: "هناك لطخة على علاقاتنا مثلما لم يحدث في تاريخنا".



كما صرحت رودريجيز، بأن بلادها منفتحة على اتفاقيات الطاقة الدولية القائمة على الاحترام والمنفعة المتبادلة، قائلة: "لطالما كانت فكرة نقل نفط فنزويلا إلى دول الشمال العالمي قائمة. فنزويلا منفتحة على علاقات طاقة تعود بالنفع على جميع الأطراف، حيث يُحدد التفاعل الاقتصادي بعقود تجارية. هذا هو موقفنا".

وأضافت: "تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات من النفط والغاز. يجب أن تخدم هذه الموارد تنمية البلاد وتنمية الدول الأخرى. نحن على استعداد لعلاقات قائمة على الاحترام في إطار عقود تحترم القانون الدولي".



وفي وقت سابق الثلاثاء، ردت رودريجيز، على تصريحات الرئيس دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة هي الآن التي تدير الأمور في فنزويلا وإن رودريجيز "ستدفع ثمنًا باهظًا ما لم تقم بالأمر الصائب"، قالت نائبة مادورو السابقة إن "الحكومة الفنزويلية هي من يدير بلدنا، لا أحد سواها".

وفي خطابها المتلفز الذي يأتي بعد ثلاثة أيام من القبض على مادورو في عملية خاطفة أسفرت عن مقتل 55 عنصرًا من القوات الفنزويلية والكوبية، أكدت رودريجيز مجددًا أن "الشعب الفنزويلي ما زال صامدًا ومستعدًا للدفاع عن وطننا (...) هو شعب لا يستسلم".

وأدت ديلسي رودريجيز البالغة 56 عامًا والموالية لمادورو، اليمين الدستورية رئيسة بالوكالة الاثنين لتتولى قيادة حكومة لا تزال تضم وزير الداخلية المتشدد ديوسدادو كابيلو ووزير الدفاع القوي فلاديمير بادرينو لوبيز.

