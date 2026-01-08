رئيسة حزب الخضر السويسري تدعو إلى إعلان ترامب شخصا غير مرغوب فيه ببلادها

18 حجم الخط

قالت رئيسة حزب الخضر السويسري ليزا مازوني إنه يجب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصا غير مرغوب فيه في سويسرا على خلفية العملية في فنزويلا، والتي تعد انتهاكا للقانون الدولي.

رئيسة حزب الخضر السويسري تدعو إلى إعلان ترامب شخصا غير مرغوب فيه في بلادها

وترى مازوني أن ترامب انتهك "أسس القانون الدولي" بهجومه على فنزويلا واختطاف رئيسها نيكولاس مادورو، ولذلك يجب على سلطات الاتحاد استبعاده رسميا من قائمة المشاركين في منتدى دافوس.

وقالت مازوني لصحيفة "20 دقيقة" السويسرية: "من غير المقبول أن يستقبل بحفاوة بالغة، إنه يتصرف كقرصان، ويسرق نفط دولة أخرى، والأهم من ذلك، ينتهك سلامة أراضيها".

وأضافت أنه لا ينبغي للاتحاد أن يمنح منبرا لرجل "يريد بوضوح تدمير القانون الدولي الذي جلب الأمن والاستقرار والازدهار لسويسرا". ولذلك اعتبرت مازوني أن ترامب يجب أن يكون "شخصا غير مرغوب فيه في دولة اتفاقيات جنيف".

وشنت القوات الأمريكية في 3 يناير الجاري عملية عسكرية ضد فنزويلا، أسفرت عن اختطاف مادورو وعقيلته.

محاكمة مادورو وزوجته

وأعلن وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو أن الرئيس الفنزويلي وزوجته سيليا فلوريس أصيبا أثناء الهجوم الأمريكي على فنزويلا وقتل 100 شخص.

وقدم الرئيس الفنزويلي وزوجته للمحكمة في نيويورك، حيث تم توجيه اتهامات له تتعلق بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة من قبل الادعاء العام الأمريكي.

