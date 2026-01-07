الأربعاء 07 يناير 2026
خارج الحدود

رئيس مجلس النواب الأمريكي: الولايات المتحدة لن ترسل قوات برية إلى فنزويلا

فنزويلا
فنزويلا
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، مساء اليوم الأربعاء: لا أعتقد أن الولايات المتحدة سترسل قوات برية إلى فنزويلا.

عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية

أعلن البيت الأبيض أن عائدات النفط الفنزويلية تذهب إلى حسابات أمريكية.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي دوري، أن جميع عائدات بيع النفط الفنزويلي ستحول إلى حسابات تسيطر عليها الولايات المتحدة.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قالت: "سيتم إيداع جميع عائدات النفط والمنتجات البترولية الفنزويلية أولا في حسابات تسيطر عليها الولايات المتحدة في بنوك معترف بها دوليا لضمان شرعية وعدالة التوزيع النهائي للعائدات". 

كما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستعلق بشكل انتقائي عقوباتها المفروضة على فنزويلا للسماح بمبيعاتها النفطية.

القيود المفروضة على قطاع الطاقة الفنزويلي

وأعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، في بيان رسمي صادر عن الوزارة، رفعا جزئيا للقيود المفروضة على قطاع الطاقة الفنزويلي. ووفقا للبيان الرسمي للوزارة، تهدف هذه الخطوة إلى ضمان التصدير القانوني للنفط ومشتقاته إلى الأسواق العالمية.

وتعتزم السلطات الأمريكية السيطرة الصارمة على جميع الإمدادات، إذ سيتم نقل النفط من وإلى فنزويلا حصريا عبر ما يسمى بالقنوات القانونية والمصرح بها التي تتوافق مع القانون الأمريكي ومصالح الأمن القومي.

ويركز برنامج وزارة الطاقة بشكل خاص على عملية الإنتاج. ونظرا للزوجة العالية للنفط الخام الفنزويلي، ستبدأ الولايات المتحدة بتزويد البلاد بمخففات (نفط خام خفيف). هذه المخففات ضرورية لمزج النفط الخام الثقيل وتحسين جودته، مما سيسهم في تحسين إنتاجه ونقله. 

كما أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية عن خطة واسعة النطاق لإعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة في فنزويلا. 

