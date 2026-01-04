الهلال يتخطى ضمك بثنائية ويتصدر الدوري السعودي

18 حجم الخط

الدوري السعودي، فاز فريق الهلال السعودي على نظيره ضمك، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ضمك، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

سيطر الهلال على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى، وأهدر أكثر من فرصة.

وفي الدقيقة 35، خطف الهلال هدف التقدم في شباك ضمك، بالدقيقة 35 عن طريق داروين نونيز بعد تمريرة من سافيتش، لينتهي الشوط الاول بتقدم الهلال بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، واصل الهلال تفوقه ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 53 عن طريق ماركوس ليوناردو، لينتهي اللقاء بفوز مهم للهلال.

ترتيب الهلال وضمك في الدوري السعودي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى 32 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما تجمد رصيد ضمك عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر.

تشكيل الهلال ضد ضمك في الدوري السعودي

وجاء تشكيل الهلال ضد ضمك في الدوري السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: حسان تمبكتي – ثيو هيرنانديز – حمد اليامي – متعب الحربي

خط الوسط: محمد كنو – روبن نيفيز – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا – ماركوس ليوناردو – نونيز

تشكيل ضمك ضد الهلال في الدوري السعودي

فيما ضم تشكيل ضمك ضد الهلال في الدوري السعودي كلا من:

حراسة المرمى: كيومين سيلفا

خط الدفاع: جمال حركس – عبدالقادر بدران – عبدالرحمن عبيد – سنوسي هوساوي

خط الوسط: فالنتين فادا – رياض شراحيلي – مورلاي سيلا

خط الهجوم: عبدالله القحطاني – ضاري العنزي – هزاع الغامدي

اتحاد جدة يتخطى التعاون بهدف في الدوري السعودي

وضمن نفس الجولة، فاز اتحاد جدة على حساب ضيفه التعاون بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على استاد الإنماء، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

سجل هدف التقدم لصالح اتحاد جدة اللاعب مهند الشنقيطي في الدقيقة 50 من اللقاء.

اتحاد جدة، فيتو

بدأ اتحاد جدة الشوط الثاني بضغط هجومي مكثف بحثا عن هدف التقدم، وسيطر على الملعب طولا وعرضًا، وبالفعل يسفر الضغط الهجومي عن الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 50 عن طريق مهند الشنقيطي.

في الربع ساعة الأخير من المباراة، تخلى التعاون عن حذره الدفاعي، وبدأ يبادل اتحاد جدة الهجمات بحثا عن هدف التعادل، وأتيحت أمام لاعبيه أكثر من فرصة خطرة للتعديل، لكن يقظة دفاع اتحاد جدة حالت دون وصول مهاجمى التعاون لمرمى رايكوفيتش الحارس الاتحادي.

