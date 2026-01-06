أول رد من سيراميكا على شائعة القبض على فخري لاكاي بعد حادث سيارة

الأربعاء 07 يناير 2026
كشف معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة في نادي سيراميكا كليوباترا، حقيقة اللغط المثار حول القبض على فخري لاكاي، مهاجم الفريق، بشأن حادث سيارة في منطقة التجمع.

و قال المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا، إن فخري لاكاي فوجيء بسيدة تعبر الشارع، من دون سابق إنذار، ما أدى لتعرضها لكدمات بسيطة، دفعت فخري لاكاي إلى اصطحابها لأقرب مستشفى، من أجل تلقي العلاج.

وأوضح أن الطرفين تصالحا فور إنهاء الإجراءات بشكل طبيعي، وتم حفظ التحقيق في الواقعة، على إثر هذا الإجراء، وانتظم اللاعب بشكل طبيعي في تدريبات الفريق، وتواجد في مدرجات ستاد بترو سبورت، لدعم زملائه في لقاء سيراميكا كليوباترا أمام إنبي، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء أمام نادي إنبي، في الجولة الخامسة لكأس عاصمة مصر.

فيما تعرض فريق سيراميكا كليوباترا إلى الخسارة على يد فريق إنبي، بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مسابقة كأس كأس عاصمة مصر.

تقدم إنبي بهدف مبكر في الدقيقة 2 عن طريق أحمد العجوز من ركلة جزاء، ثم سجل أحمد كالوشا الهدف الثاني في الدقيقة 90+2 من ركلة جزاء أيضا.

 

 

مباراة إنبي وسيراميكا 

جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من جانب الفريقين، وبدا واضحا رغبة كل منهما في تحقيق الفوز، إلا أن الحظ ابتسم سريعا لإنبي، ونجح في خطف هدف مباغت في الدقيقة 2 من عمر اللقاء عن طريق أحمد العجوز من ركلة جزاء.

بعد هدف إنبي حاول سيراميكا العودة في اللقاء وكثف من ضغطه الهجومي من أجل إدراك هدف التعادل، إلا أن إنبي تصدى بقوة لهجمات سيراميكا، بفضل التنظيم الدفاعي المحكم، وعاد ليبادل سيراميكا الهجمات، وأصبحت المباراة أكثر إثارة في الربع ساعة الأخير من الشوط الأول، فسيراميكا يسعى لهدف التعادل وإنبي يسعى لتعزيز التقدم بهدف ثانٍ.

وشهد الشوط الثاني أفضلية هجومية لصالح سيراميكا وأتيحت أمام لاعبيه العديد من الفرص، لكنهم لم يحسنوا استغلالها، فيما اعتمد إنبي على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى سيراميكا، وجاء منها هدف إنبي الثاني بعد الحصول على ركلة جزاء سددها كالوشا بثقة في مرمى محمد بسام.

