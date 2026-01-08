الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 10 سنوات لطالب بتهمة هتك عرض طفلين بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو
18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لطالب، لاتهامه بهتك عرض طفلين لم يبلغا الثانية عشرة من العمر، والتعدي عليهما جنسيًا بالقوة، مستغلًا حداثة سنهما، وذلك بدائرة قسم الخصوص بـ محافظة القليوبية.

تموين القليوبية تكشف حقيقة بيع اللحوم بـ5 جنيهات في شبرا الخيمة

إزالة 25 معرض سيارات وإخلاء 19 آخرين في حملة استهدفت زراعي القليوبية

المشدد 10 سنوات لطالب لاتهامه بهتك عرض طفلين بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة 

كانت النيابة العامة أحالت المتهم:-"طارق م م ع م"، السن ١٨ عاما - طالب، مقيم: ٢١ شارع العرب متفرع من شارع الرشاح العمومي الأمير، الخصوص، في القضية رقم ١٥١٦ لسنة ٢٠٢٥ جنايات  قسم الخصوص، والمقيدة برقم ٢٠٢٦ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنه في غضون شهر أبريل من عام ٢٠٢٥ بدائرة قسم شرطة الخصوص، بمحافظة القليوبية، هتك عرض الطفلين (ي ج أ م"، و"س ج أ م" كونهما طفلين ولم يجاوزها من العمر اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة، بأن  حصر عنهما بنطالهما، وتعدي عليهم جنسيًا، فبلغ بذلك مقصده وهو إشباع رغباته الشيطانية على النحو المبين بالتحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا شرطة الخصوص شبرا الخيمة

مواد متعلقة

مدير تعليم القليوبية: لا تهاون في الانضباط الإداري

محافظة القليوبية تعلن فتح باب الترشح لمسابقة الأم المثالية 2026

محافظ القليوبية يقدم التهنئة بعيد الميلاد: كلنا طالعين من زهرة قطن واحدة

بعد حريق مصحة للإدمان، أول قرار لمحافظ القليوبية بشأن المراكز الطبية والمستشفيات
ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الحزم 1-0 في الشوط الأول

أول قرار جمهوري في 2026

نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

تحريات مكثفة لكشف ملابسات اتهام لاعبي الأهلي والإسماعيلي بجلب فتيات لفيلا بالتجمع

اتحاد منتجي الدواجن يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكتاكيت

تأجيل محاكمة سارة خليفة وآخرين في قضية تصنيع المخدرات لـ1 فبراير

محمد صبحي خلال تكريمه بعيد الثقافة الثاني: عندما تعطي وطنك الانتماء سيمنحك الاحتواء

سموحة وحرس الحدود يحتكمان لركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 بالأشواط الإضافية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الصائمين في شهر رجب، رددها

تفسير رؤيا العدو في المنام وعلاقتها بمشاكل قادمة

رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

المزيد
الجريدة الرسمية