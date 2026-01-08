المشدد 10 سنوات لطالب بتهمة هتك عرض طفلين بالقليوبية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لطالب، لاتهامه بهتك عرض طفلين لم يبلغا الثانية عشرة من العمر، والتعدي عليهما جنسيًا بالقوة، مستغلًا حداثة سنهما، وذلك بدائرة قسم الخصوص بـ محافظة القليوبية.

المشدد 10 سنوات لطالب لاتهامه بهتك عرض طفلين بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة

كانت النيابة العامة أحالت المتهم:-"طارق م م ع م"، السن ١٨ عاما - طالب، مقيم: ٢١ شارع العرب متفرع من شارع الرشاح العمومي الأمير، الخصوص، في القضية رقم ١٥١٦ لسنة ٢٠٢٥ جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم ٢٠٢٦ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنه في غضون شهر أبريل من عام ٢٠٢٥ بدائرة قسم شرطة الخصوص، بمحافظة القليوبية، هتك عرض الطفلين (ي ج أ م"، و"س ج أ م" كونهما طفلين ولم يجاوزها من العمر اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة، بأن حصر عنهما بنطالهما، وتعدي عليهم جنسيًا، فبلغ بذلك مقصده وهو إشباع رغباته الشيطانية على النحو المبين بالتحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.