محافظات

إزالة 25 معرض سيارات وإخلاء 19 آخرين في حملة استهدفت زراعي القليوبية

محافظ القليوبية،
محافظ القليوبية، فيتو
تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالديوان العام، الحملات المكثفة لإزالة التعديات والإشغالات ومعارض السيارات المخالفة المقامة على الطريق الزراعي بنطاق مدن بنها وطوخ وقها وقليوب، وذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، وبقيادة اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، وبمشاركة رؤساء المدن المعنية.

txt

وأكد المحافظ استمرار جهود المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لكافة أشكال التعديات، موجهًا بإزالة جميع المعارض المقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية، وتحرير محاضر تبوير ضد أصحابها، مع مراجعة التوصيلات الكهربائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما في ذلك محاضر سرقة التيار وتوقيع الغرامات المقررة.


كما شدد المحافظ على إزالة جميع التعديات الواقعة على حرم الطريق الزراعي من إشغالات وأرصفة وتند مخالفة، مع المتابعة اليومية لضمان عودة الطريق إلى صورته الحضارية وتحقيق السيولة المرورية، مؤكدًا اتخاذ إجراءات قانونية حازمة دون استثناء تنفيذًا لتوجيهات الدولة.


وأسفرت الحملات عن إزالة 3 معارض سيارات بمركز كفر شكر، و6 معارض بمركز ومدينة بنها، و12 معرضًا بمركز طوخ، و4 معارض بمدينة قليوب، إلى جانب إزالة 6 حالات إشغال بمدينة قها، مع إخلاء 19 معرضًا بواسطة أصحابها.

