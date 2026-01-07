محافظ القليوبية يقدم التهنئة بعيد الميلاد: كلنا طالعين من زهرة قطن واحدة

18 حجم الخط

قام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بزيارة الكنيسة المطرانية ببنها لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا مكسيموس، أسقف بنها وقويسنا، وسط حضور مكثف من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي من الأزهر والأوقاف، وبمشاركة اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، والعميد أحمد فاروق، المخابرات العامة ببنها، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وخلال الزيارة، أكد محافظ القليوبية أن روح المودة التي تجمع المصريين هي حائط الصد الأول ضد أي محاولات للتفرقة، مشيرًا إلى أن مصر بمسلميها ومسيحييها تعيش أزهى عصور التلاحم الوطني تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد المحافظ أن مصر مشهور على مدار التاريخ أنها من أحسن البلاد الموجود بها نسيج واحد قائلا “كلنا طالعين من زهرة قطن واحدة ”، وأن سر الشخصية المصرية على مدار التاريخ “قلب واحد ويد واحدة”، موضحا تأثره بما شاهده خلال تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكاتدرائية من مقدار الحب والود من الحاضرين، وأنه شاهد بوست عن أنه بسبب كثرة أعداد المسلمين في الكنائس يدعو المسيحيين للاحتفال في المساجد.

ومن جانبه، أعرب نيافة الأنبا مكسيموس عن تقديره لحرص المحافظ والوفد المرافق له على المشاركة في عيد الميلاد المجيد مؤكدًا أن هذه اللقاءات تعكس القيمة الحقيقية للمواطنة المصرية.

ورافق المحافظ في الزيارة كل من الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام، ووليد الشهاوي، رئيس مدينة بنها، إلى جانب رجال الدين الإسلامي يتقدمهم الدكتور عبد الرحمن رضوان، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ مجدي آتا، وكيل عن مديرية الأزهر الشريف بالقليوبية، بالإضافة إلى لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

كما قدّم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، والعميد أحمد فاروق، رئيس مكتب الأمن القومي ببنها، وبحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارتهم للكنيسة الإنجيلية بمدينة بنها، في إطار ترسيخ قيم المحبة والتآخي والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري.

وكان في استقبالهم القس رفيق دويب، راعي الكنيسة الإنجيلية ببنها، الذي رحّب بالوفد وأعرب عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة.

وأكد محافظ القليوبية، خلال الزيارة، أن أعياد المصريين تمثل مناسبة وطنية تجمع أبناء الوطن الواحد، مشيرًا إلى أن روح المحبة والتسامح التي تسود المجتمع المصري تُعد ركيزة أساسية في بناء الدولة، ومؤكدًا حرص المحافظة على مشاركة الإخوة الأقباط احتفالاتهم في مختلف المناسبات.

ومن جانبه، أعرب القس رفيق دويب عن خالص شكره وتقديره لمحافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية على هذه الزيارة، مؤكدًا أن مشاركة القيادات التنفيذية والأمنية في الأعياد تعكس روح المحبة والوحدة الوطنية، وتعزز قيم التعايش والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

محافظ القليوبية خلال تقديم التهنئة بعيد الميلاد، فيتو

