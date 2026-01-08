حبس بلوجر شهيرة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل بالإسكندرية

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة بحبس بلوجر شهيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل بـ محافظة الإسكندرية.

ضبط بلوجر شهيرة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على بلوجر شهيرة بالإسكندرية بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل.



ومن جانبها، رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمنت رقصًا بصورة خادشة للحياء، والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.



تفاصيل الضبط والتحقيق

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، التي تبين أن لها معلومات جنائية، أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية.



وبمواجهتها، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال المحتوى الذي تقدمه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.



إجراءات قانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق.

وفى سياق، آخر ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب القبض على بلوجر شهيرة لقيامها بنشر فيديوهات رقص خادشة للحياء لإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز بالقليوبية.

ضبط بلوجر شهيرة بنشر مقاطع رقص بالقليوبية

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء، وبالإضافة إلى قيامها باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها حال تواجدها بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.