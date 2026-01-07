وكيل الصحة بالإسكندرية يتفقد عددا من المستشفيات ويحيل المقصرين للتحقيق

18 حجم الخط

أجرى الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، مرورًا مفاجئًا اليوم الأربعاء، على عدد من مستشفيات المحافظة، يرافقه الدكتور أحمد بحلاق، وكيل المديرية، وذلك خلال الإجازة الرسمية، حرصًا على فرض الانضباط الكامل داخل المنشآت الصحية وضمان تقديم خدمات صحية آمنة تليق بالمواطنين.

وخلال المرور على "مستشفى العامرية العام"، تبيّن وجود ضعف واضح في الانضباط الإداري، وقصور في الإشراف على أعمال الأمن والنظافة، إلى جانب تراكم للكهنة وتجهيزات راكدة بممرات المستشفى، فضلًا عن سوء حالة النظافة ببعض الأقسام، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لمعايير التشغيل والسلامة.

وعلى الفور، وجّه وكيل الوزارة بـاتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، شملت تكليف لجنة مختصة بوضع خطة قصيرة الأجل لإزالة جميع السلبيات ومعالجة أوجه القصور، مع إلزام إدارة المستشفى بسرعة إعادة الانضباط ورفع كفاءة بيئة العمل وإحالة جميع المقصرين إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة دون تهاون.

وفي "مستشفى الجمهورية"، أشاد بدران بـمستوى الأداء والانضباط، وتواجد إدارة المستشفى ممثلة في الدكتور النادي النادي يوسف مدير المستشفى، ووكيل المستشفى، والطاقم الإداري.

كما أثنى على أعمال الصيانة الجارية، ومستوى النظافة والالتزام الإداري، وما شهده المستشفى من تحسن ملموس خلال الفترة الأخيرة.

كما شمل المرور مستشفى "جمال حمادة"و "صدر كوم الشقافة" و"أطفال فوزي معاذ" حيث تم متابعة تواجد فرق العمل وانتظام تقديم الخدمة خلال فترة الإجازة.

وأكد وكيل الوزارة أن الجولات المفاجئة ستستمر دون إخطار مسبق، وخاصة خلال الإجازات الرسمية، لضمان الالتزام الكامل والانضباط داخل جميع المنشآت الصحية، مع المحاسبة الفورية والحاسمة لأي تقصير، ودعم النماذج المتميزة، بما يحقق مصلحة المريض والارتقاء بالمنظومة الصحية بمحافظة الإسكندرية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.