"تضامن الإسماعيلية": توزيع مساعدات عينية على الأُسر الأولى بالرعاية

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية عددًا من الفعاليات التي استهدفت دعم الأسر المعيلة والأولى بالرعاية.

تسليم مساعدات للأسر الأولى بالرعاية

قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية بتسليم مساعدات عينية عبارة عن بطاطين لـ ٢٠٠ أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بمناطق عزب عين غصين (السواركة – العمارات – العرايشية – الشارع الأحمر)، بالإضافة إلى عزبة عرفة والسوق بالضبعية، وذلك بمقر مديرية التضامن الاجتماعي، عقب دراسة دقيقة لاحتياجات ومتطلبات هذه الأسر.

تنفيذ حملات لطرق الأبواب

وعلى جانب آخر، تم تنفيذ حملات طرق الأبواب والمرور الميداني على المنازل للتعرف على المشكلات التي تواجه الأسر، إلى جانب عقد لقاءات مع السيدات لشرح الخدمات المقدمة لهن، ورصد أية معوقات، واتخاذ عدد من التدخلات اللازمة لبعض الحالات.

وأكدت "الحفناوي" أن مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية تسعى جاهدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، من خلال الندوات واللقاءات والحملات التي تنظمها داخل قرى وعزب المحافظة، مشيرةً إلى أن محافظ الإسماعيلية يولي هذه الفئة اهتمامًا بالغًا، ويتابع بشكل مستمر الخدمات المقدمة لهم من خلال المديرية.

وأكدت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أن المديرية مستمرة في توزيع المواد الغذائية والبطاطين واللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، ضمن خطة تمتد حتى شهر رمضان المبارك، وذلك بالتوازي مع فعاليات مبادرة «أسبوع الخير» التي تستهدف توزيع ٣٥ ألف وجبة مطهية وطازجة على الأسر المستحقة بنطاق المحافظة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية والشريكة، بما يعزز من منظومة الحماية الاجتماعية ويضمن وصول الدعم الغذائي والإنساني إلى الفئات الأكثر احتياجًا وفق آليات دقيقة ومعايير واضحة.

