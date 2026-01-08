تطوير وتجميل ميدان إندونيسيا بالإسماعيلية (صور)

18 حجم الخط

أنهى حي ثان في محافظة الإسماعيلية، أعمال تطوير وتجميل ميدان إندونيسيا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن تطوير وتجميل الميادين والحدائق العامة وتحويلها إلى متنفس حضاري يليق بمواطني المحافظة.

وبناء على تعليمات المهندسة سعدية حجاب، رئيس حي ثان الإسماعيلية، وبمشاركة قطاعات تحسين البيئة بأقسام المشروعات، والحدائق والمتنزهات، والكهرباء، والأزمات والطوارئ، والإشغالات.

جانب من تطوير الميدان، فيتو

جانب من تطوير الميدان، فيتو

أعمال تطوير واسعة النطاق

وشملت أعمال التطوير تركيب عدد خمسة كراسي، إلى جانب تركيب خشب "طرزان"، كما تم إنشاء حوض جديد بمساحة ٢٠ مترًا وتجليده بالرخام، مع ترميم الحوضين القائمين بالميدان.

جانب من تطوير الميدان، فيتو

جانب من تطوير الميدان، فيتو

دهان مجسم الصقر

وفي إطار اللمسات الجمالية، جرى دهان مجسم الصقر والقاعدة الخاصة به، كما قامت إدارة الحدائق والمتنزهات بزراعة ١٠٠ متر من النجيلة الصناعية، وزراعة عدد ٧٥٠ شتلة متنوعة، إلى جانب تغطية النجيلة الصناعية وريّ الميدان ضمن خطة الري المعتمدة بالإدارة.

جانب من تطوير الميدان، فيتو

جانب من تطوير الميدان، فيتو

جانب من تطوير الميدان، فيتو

يأتي ذلك ضمن خطة حي ثان الإسماعيلية للارتقاء بالمظهر العام وتحسين البيئة، بما يسهم في توفير مساحات حضارية تليق بأهالي وزائري المدينة.

