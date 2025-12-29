تعليم الفيوم يكشف تفاصيل وفاة طالب قبل ساعات من محاضراته المجانية

18 حجم الخط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن الطالب محمد صلاح الدين أحمد هليل، بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الفتح الإعدادية بقرية تطون التابعة لإدارة إطسا التعليمية، وافته المنية إثر إصابته أثناء تواجده بمنطقة الألعاب داخل أحد الأندية قبل حضوره المحاضرات التعليمية المجانية المخصصة لطلاب الشهادة الإعدادية بإدارة إطسا التعليمية.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالفيوم أن إدارة إطسا التعليمية، قد اتخذت جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وأعربت المديرية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الطالب وزملائه ومعلميه.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تاقي إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بمصرع طالب وإصابة آخر، بمقر المراجعات النهائية التي تنظمها مديرية التربية والتعليم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة الإسعاف إلي موقع البلاغ.

وتبين أن طالبا بالصف الثالث الإعدادي، كان يلهو علي إحدى الألعاب الموجودة داخل مركز شباب إطسا، هو وزميله، وأثناء اللهو سقط الأول من اللعبة، فحاول صديقه إنقاذه إلا أنه سقط معه، ما تسبب في مصرع الأول وإصابة الثاني، وتم نقل الجثة والمصاب إلي مستشفي إطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة إطسا، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولي التحقيق.

