الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم الفيوم يكشف تفاصيل وفاة طالب قبل ساعات من محاضراته المجانية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن الطالب محمد صلاح الدين أحمد هليل، بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الفتح الإعدادية بقرية تطون التابعة لإدارة إطسا التعليمية،  وافته المنية إثر إصابته أثناء تواجده بمنطقة الألعاب داخل أحد الأندية قبل حضوره المحاضرات التعليمية المجانية المخصصة لطلاب الشهادة الإعدادية بإدارة إطسا التعليمية.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالفيوم أن إدارة إطسا التعليمية، قد اتخذت جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وأعربت المديرية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الطالب وزملائه ومعلميه.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تاقي إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بمصرع طالب وإصابة آخر، بمقر المراجعات النهائية التي تنظمها مديرية التربية والتعليم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة الإسعاف إلي  موقع البلاغ. 

وتبين أن طالبا بالصف الثالث الإعدادي، كان يلهو علي إحدى الألعاب الموجودة داخل مركز شباب إطسا، هو وزميله، وأثناء اللهو سقط الأول من اللعبة، فحاول صديقه إنقاذه إلا أنه سقط معه، ما تسبب في مصرع الأول وإصابة الثاني، وتم نقل الجثة والمصاب إلي مستشفي إطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

التعليم العالي تستجيب لـ 9600 شكوى وطلب خلال عام 2025

حريق هائل في مزرعة دواجن بالفيوم ونفوق 5000 كتكوت

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة إطسا، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اتخاذ الإجراءات القانونية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم الصف الثالث الإعدادي المحاضرات التعليمية شهادة الاعدادية طلاب الشهادة الإعدادية مصرع طالب مستشفي اطسا المركزي مركز شرطة اطسا

مواد متعلقة

حزب الوفد يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات

أزمة المنتخب مع ليفربول والسيتي تشتعل.. هل ينضم صلاح ومرموش إلى قائمة نيجيريا؟

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

حديث العقل والروح، شيرين حلمي يفسر كيف قادت قصة آدم إلى فهم طبيعة الإنسان وضعفه (فيديو)

عدم وجود شبهة جنائية ولكن، مفاجأة في وفاة طالبة خلال وجودها في حفل زفاف بالفيوم

الإفتاء توضح بالأدلة مشروعية الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

رقية السادات تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة لوالدها قبل حرب أكتوبر

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تجيب

الأكثر قراءة

مجموعة مصر، نتيجة مباراة جنوب أفريقيا وزيمبابوي بعد مرور 30 دقيقة

زيلينسكي يرد على اتهامات روسيا باستهداف مقر إقامة بوتين ويطالب برد دولي

الدوري القطري، السد يتقدم على الشمال بهدف دون رد في الشوط الأول

وزير الأوقاف يوضح كيفية مواجهة ظاهرة “الإلحاد” ويحدد أبرز أقسامه

عالم أزهري يحذر: التعدي على الميراث تجاوز صريح لحدود الله

تفاصيل وشروط الإعلان عن شغل وظائف أطباء بيطريين جدد بالمحافظات

السد يكتسح الشمال بهاتريك رافا موخيكا في الدوري القطري

تفاصيل محاولة أوكرانية لاستهداف مقر إقامة بوتين، وموسكو تتوعد بالرد

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يحذر: التعدي على الميراث تجاوز صريح لحدود الله

وزير الأوقاف يوضح كيفية مواجهة ظاهرة “الإلحاد” ويحدد أبرز أقسامه

هل يجب الالتزام بالزي النبوي؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads