ألسن الفيوم تنظم ندوة توعوية ضمن مشروع "التنور المجتمعي" لتعليم الكبار

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، إن مشروع التنوّر المجتمعي، نظم ندوة توعوية تأهيلية بكلية الألسن ضمن سلسلة فعاليات إعداد الطلاب للمشاركة في المشروع، وحاضرت في الندوة الدكتورة آمال ربيع، مدير مشروع التنوّر المجتمعي.

محتوي الندوة وأهمية تعليم الكبار بالنسبة للشباب

من جانبها قالت الدكتورة نجلاء سعد، عميد كلية الألسن جامعة الفيوم، إن مشروع محو الأمية يأتي بوصفه واجبًا وطنيًا ومتطلبًا للتخرج، ويحث الشباب علي أداء دورهم الوطني في تعليم الكبار.

وخلال الندوة جرى استعراض أهداف المشروع ودور شباب الجامعات في محاربة الجهل، ونجاح المشروع في تخريج أكثر من 45 ألف متحرر من الأمية بمحافظة الفيوم.

واختُتمت الندوة بفتح باب النقاش حول آليات العمل والتسجيل والتواصل مع الدارسين، في أجواء إيجابية تحت شعار «محو الأمية واجب وطني».

يذكر أن مشروع التنور المجتمعي بجامعة الفيوم من المشروعات الرائدة في مجال تنمية المجتمع، فبجانب الهدف الأساسي وهو تعليم الكبار، نظم المشروع العديد من البرامج التدريبية في مجالات حرفية ومهنية مختلفة لتمكين ربات البيوت اقتصاديا، فقد نظم دورات في الخياطة، تصنيع الأغذية، الحرف اليدوية، ما ساهم في تمكين مئات الأفراد، خاصة السيدات المعيلات والشباب، وفتح آفاق جديدة لهم لتحقيق الاستقلال الاقتصادي وإنشاء مشروعات صغيرة، كما ساهم المشروع في رفع الوعي المجتمعي والصحي لدي الشباب والكبار معا.

