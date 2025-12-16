الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ألسن الفيوم تنظم ندوة توعوية ضمن مشروع "التنور المجتمعي" لتعليم الكبار

ندوة، فيتو
ندوة، فيتو
18 حجم الخط

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، إن  مشروع التنوّر المجتمعي، نظم  ندوة توعوية تأهيلية بكلية الألسن ضمن سلسلة فعاليات إعداد الطلاب للمشاركة في المشروع، وحاضرت في الندوة الدكتورة آمال ربيع، مدير مشروع التنوّر المجتمعي.

محتوي الندوة وأهمية تعليم الكبار بالنسبة للشباب

من جانبها قالت الدكتورة نجلاء سعد، عميد كلية الألسن جامعة الفيوم، إن  مشروع محو الأمية يأتي بوصفه واجبًا وطنيًا ومتطلبًا للتخرج، ويحث الشباب علي أداء دورهم الوطني في تعليم الكبار.

وخلال الندوة جرى استعراض أهداف المشروع ودور شباب الجامعات في محاربة الجهل، ونجاح المشروع في تخريج أكثر من 45 ألف متحرر من الأمية بمحافظة الفيوم.

واختُتمت الندوة بفتح باب النقاش حول آليات العمل والتسجيل والتواصل مع الدارسين، في أجواء إيجابية تحت شعار «محو الأمية واجب وطني».

جامعة الفيوم تطلق البرنامج التدريبي "القيادة الإدارية المتقدمة" لمديري العموم والكليات

نشر ثقافة التعامل مع الأوبئة، ندوة بكلية الآثار جامعة الفيوم

يذكر أن مشروع التنور المجتمعي بجامعة الفيوم من المشروعات الرائدة في مجال تنمية المجتمع، فبجانب الهدف الأساسي وهو تعليم الكبار، نظم المشروع  العديد من البرامج التدريبية في مجالات حرفية ومهنية مختلفة لتمكين ربات البيوت اقتصاديا، فقد نظم دورات في  الخياطة، تصنيع الأغذية، الحرف اليدوية، ما ساهم في تمكين مئات الأفراد، خاصة السيدات المعيلات والشباب، وفتح آفاق جديدة لهم لتحقيق الاستقلال الاقتصادي وإنشاء مشروعات صغيرة، كما ساهم المشروع في رفع الوعي المجتمعي والصحي لدي الشباب والكبار معا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم التنور المجتمعي جامعة الفيوم محو الامية كلية الالسن تنمية المجتمع

مواد متعلقة

تعاون بين محافظة الفيوم ووزارة الاتصالات في مجال التحول الرقمي

مبادرة "مشروعك" تنفذ 5684 مشروعًا في الفيوم بتمويل 530 مليون جنيه

نائبة وزيرة التضامن تشارك في احتفال "لا أمية مع تكافل"

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

جهود الجامعات المصرية في المشروع القومي لمحو الأمية

للمرة السادسة، "المنصورة" تتصدر الجامعات المصرية بمحو أمية 14,571 دارسًا

الفيوم التعليمية تفتتح معرض ملابس مجانيا للطلاب الأيتام وغير القادرين

ثقافة الفيوم تحتفل بانتصارات أكتوبر ببرنامج فني وثقافي على مدار 3 أيام

الأكثر قراءة

الحكومة: خطة سداد مستحقات الشركات الأجنبية في البترول تسير وفق الجداول الزمنية

بعد توقعات صعود الذهب في 2026.. رحلة المعدن الأصفر فى السوق المحلى خلال 2025

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراض وعقارات بالجيزة لمشروع توسعة الطريق الدائري

هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 16

تعرف على أماكن لجان الدائرة الأولى في جولة إعادة انتخابات النواب ببورسعيد

هل تتيح ماكينات الصرف في بنك القاهرة الإيداع بدون بطاقة؟

ضبط المتهمين بقتل طالب الحقوق في أشمون بالمنوفية

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يوضح حكم التشبه بـ"خالد بن الوليد"

تفسير حلم السفر إلى الخارج في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

عقاب اليهود، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 4 من سورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads