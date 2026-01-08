إصابة سائق وتباع في انقلاب تريلا على الطريق الزراعي بالقليوبية (صور)

18 حجم الخط

أُصيب سائق وتباع، في حادث انقلاب سيارة تريلا على الطريق الزراعي القاهرة – الإسكندرية بمحافظة القليوبية، وتم نقلهما إلى مستشفى قها المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

إصابة شخصين في حادث انقلاب تريلا

وكان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة قها يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الزراعي بدائرة القسم. وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ومرور القليوبية، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث ورفع آثاره.

وبالانتقال والفحص، تبيّن انقلاب سيارة تريلا قبل كوبري قها في اتجاه القاهرة الإسكندرية، ما أسفر عن إصابة سائق السيارة والتباع بإصابات متفرقة بالجسم. وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهما في موقع الحادث، قبل نقلهما إلى مستشفى قها المركزي لاستكمال العلاج، حيث وُصفت حالتهما بالمستقرة.

وتسبب الحادث في تباطؤ مؤقت للحركة المرورية على الطريق الزراعي، قبل أن تنجح قوات المرور في تسيير الحركة ورفع آثار الحادث، وإعادة فتح الطريق أمام السيارات.

اختلال عجلة القيادة أو وجود عطل فني بسيارة علي الزراعي

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، وبيان ما إذا كان ناتجًا عن السرعة الزائدة أو اختلال عجلة القيادة أو وجود عطل فني بالسيارة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة شخصين في حادث انقلاب تريلا على الطريق الزراعي، صور

