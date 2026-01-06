تعليم القليوبية تتابع آليات تفعيل منظومة الجودة بالمدارس الفنية

18 حجم الخط

عقد مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تفعيل منظومة الجودة بمدارس التعليم الفني، استعدادًا لتقديمها للاعتماد من قبل الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني (إتقان) التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية أيمن عطية، وفي خطوة استراتيجية تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني بالمحافظة.

شهد الاجتماع حضورًا رفيع المستوى، تمثل في الأستاذة نشوى سالم، مدير الوحدة المركزية لضمان جودة التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، يرافقها فريق الجودة بالإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني.

وجرى الاجتماع تحت إشراف كل من: محمد عسكر، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، يارا شاكر، مدير إدارة التنسيق الفني، تامر شبانة، مدير إدارة التعليم الزراعي، سعيد حسانين، مدير إدارة التعليم الصناعي، كما شارك فريق الجودة للتعليم الفني بالمديرية والإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وتناول اللقاء استعراض الخطط التنفيذية ومعايير الجودة اللازمة لتأهيل المدارس الفنية بمختلف تخصصاتها (الصناعي، الزراعي، التجاري، الفندقي) للحصول على الاعتماد الوطني، حيث أكد "مصطفى عبده" أن الارتقاء بمستوى خريجي التعليم الفني يأتي على رأس أولويات الدولة، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود لتطبيق معايير "إتقان" بما يضمن توافق مهارات الطلاب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وأشار مدير المديرية إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق لتجهيز الملفات الفنية والتقنية للمدارس المستهدفة، من خلال متابعة ميدانية دقيقة، مع فتح باب النقاش حول التحديات الراهنة وسبل تذليلها، وضمان استدامة منظومة الجودة داخل المؤسسات التعليمية، بما يحول المدارس الفنية إلى مراكز تميز حقيقية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه مصطفى عبده بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لعمليات التقييم الذاتي، مشيدًا بالدعم الفني المقدم من وزارة التربية والتعليم وهيئة «إتقان» لدفع عجلة التطوير بمحافظة القليوبية، مؤكدًا أن: "الجودة في التعليم الفني ليست مجرد شهادة تُعلّق، بل ميثاق نبنيه اليوم لصناعة سواعد غدٍ المتمكنة، القادرة على قيادة قاطرة التنمية في وطننا العزيز".

