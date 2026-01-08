الخميس 08 يناير 2026
محافظات

رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

رئيس منطقة الإسكندرية
رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع امتحانات النقل
انتظمت في منطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الخميس، أعمال امتحانات صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، في إطار الحرص على انتظام العملية الامتحانية والاطمئنان على توفير المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان.

حيث تابع  الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أعمال الامتحانات، يرافقه الدكتور علي بركات، مدير إدارة التعليم الثانوي، ومصطفى بهي، مدير إدارة التعليم الابتدائي.

شملت المتابعة  معهد بنين محمد رجب الإعدادي، ومعهد محمد رجب الابتدائي، ومعهد محرم الابتدائي النموذجي، واطّلع خلال الجولة على مستوى امتحانات المرحلة الابتدائية في مواد اللغة العربية والخط والإملاء.

كما تابع امتحانات المرحلة الإعدادية في مادة اللغة العربية (الورقة الثانية)، واطمأن على وضوح الأسئلة ومراعاتها لمستويات الطلاب، إلى جانب الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأكد رئيس الإدارة المركزية على أهمية الانضباط داخل اللجان، وحسن التعامل مع الطلاب، وتوفير الأجواء الهادئة التي تساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

وتأتي هذه المتابعات الميدانية ضمن جهود منطقة الإسكندرية الأزهرية لضمان حسن سير امتحانات النقل، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والجودة في مختلف المعاهد الأزهرية التابعة للمنطقة.

