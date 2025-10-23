الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق تدريبات مشروع الصحة النفسية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

تدريبات مشروع الصحة
تدريبات مشروع الصحة النفسية

عقدت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية عددا من التدريبات التخصصية حول التعرّف وتشخيص اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD).

جامعة الإسكندرية تستقبل سفير كندا لبحث آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك

إحالة خادمة بتهمة سرقة مخدومتها في النزهة للمحاكمة الجنائية

يأتى ذلك برعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وتحت إشراف الدكتور على حسن مسئول المشروع، وفي إطار تنفيذ فعاليات مشروع الصحة النفسية الإيجابية.

وعُقد التدريب الأول بقاعة المحاضرات بمستشفى المعمورة للطب النفسي، بمشاركة الأخصائيين الاجتماعيين ومنسقي الصحة النفسية بإدارات المنتزه وشرق ووسط التعليمية، كما عُقد التدريب الثاني بقاعة الندوات بمعهد الإمام الشافعي، بمشاركة الأخصائيين ومنسقي الصحة النفسية بإدارتي غرب والعامرية.

وقد قدّم التدريبات نخبة من المتخصصين في الطب النفسي وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، بهدف رفع كفاءة الأخصائيين وتمكينهم من التعرف المبكر على حالات اضطراب (ADHD) والتعامل معها بأساليب علمية تضمن الدعم النفسي والتربوي للطلاب.

بالاسكندرية المنطقة الأزهرية الصحة النفسية الإيجابية

الجريدة الرسمية