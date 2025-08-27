اجتماع تنسيقي بين «صحة الدقهلية» و«التعليم والأزهر والتأمين الصحي» استعدادًا للعام الدراسي الجديد

عقدت إدارة السن المدرسي لقاءً تنسيقيًا مشتركًا مع ممثلين عن مديرية التربية والتعليم، والمنطقة الأزهرية بالإدارة المركزية، وهيئة التأمين الصحي بالدقهلية، بهدف وضع خطة متكاملة لضمان بيئة مدرسية صحية وآمنة مع بداية العام الدراسي، في إطار استعدادات مديرية الصحة بالدقهلية للعام الدراسي 2025–2026.



حضر اللقاء الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتورة لمياء محمد إمام، مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة ولاء السعيد فودة، مدير إدارة السن المدرسي، إلى جانب مديري الإدارات الفنية والصحية، ورؤساء أقسام السن المدرسي والشئون الوقائية، ومسؤولي المنشآت التعليمية بالإدارات الصحية.

تهيئة المدارس قبل استقبال الطلاب

وتناولت المناقشات آليات التعاون بين الجهات المعنية من أجل تهيئة المدارس قبل استقبال الطلاب، وذلك من خلال تطبيق استمارة الإصحاح البيئي، وتجهيز البنية الصحية داخل المؤسسات التعليمية، وتحديث مستهدفات الطلاب الصحية تمهيدًا لتنفيذ الفحص الطبي الدوري الشامل، إضافة إلى توفير التطعيمات اللازمة منذ اليوم الأول للدراسة.

المرور الإشرافي على المدارس والتأكد من سلامة البيئة الداخلية والخارجية



ويأتي هذا اللقاء ضمن حزمة من الإجراءات الميدانية التي تنفذها صحة الدقهلية بالتوازي مع بدء العام الدراسي الجديد، وتشمل المرور الإشرافي على المدارس، والتأكد من سلامة البيئة الداخلية والخارجية، ومتابعة تنفيذ التطعيمات، فضلًا عن تفعيل خطة مواجهة الأمراض المعدية والإنفلونزا تحت إشراف قيادات الطب الوقائي بالمديرية.

وأكدت المديرية أن الخطة تستهدف تقديم خدمات صحية متكاملة لطلاب المدارس وضمان انطلاقة دراسية آمنة، بما يعزز التعاون بين قطاعات الصحة والتعليم والتأمين الصحي في خدمة الطلاب.

