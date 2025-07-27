الخطوات والشروط، كل ما تريد معرفته عن التحويل بين المعاهد الأزهرية (صور)

أطلق الأزهر الشريف، قطاع المعاهد الأزهرية، منظومة التحويلات الطلابية للعام الدراسي 2025 / 2026 عبر بوابة إلكترونية مخصصة، وذلك في إطار جهود التحول الرقمي وتيسير الخدمات التعليمية المقدمة لأولياء الأمور والطلاب.

وتبدأ فترة التحويل اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 20 يوليو 2025 وحتى 30 سبتمبر 2025 من خلال هذا الرابط

وأكدت الإدارة المركزية للامتحانات أن التحويلات تشمل المعاهد العادية والنموذجية والخاصة في مختلف المراحل التعليمية، وتخضع لضوابط محددة، أبرزها:

ضوابط التحويل بين المعاهد الأزهرية



أهم ضوابط التحويل:

- رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي: يُسمح بالتحويل بشرط توفر أماكن شاغرة في المعهد المستقبِل وموافقة المنطقة الأزهرية.- التحويل إلى المعاهد النموذجية: يتطلب اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية تحت إشراف الموجّه العام للمادة.



- المرحلة الثانوية:

- الصف الأول الثانوي: يُسمح بالتحويل داخل المنطقة أو إلى منطقة أخرى.

- الصفان الثاني والثالث الثانوي: يستوجب الحصول على موافقة لجنة التحويلات بقطاع المعاهد الأزهرية، لا سيّما في مناطق قنا، سوهاج، الشرقية، والدقهلية.



خطوات التحويل الإلكتروني:

- يتوجه ولي أمر الطالب إلى المعهد المقيد فيه للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور.

- تُراجع بيانات الطالب، ويتم تصحيح أي خطأ قبل تقديم الطلب.

- يُعرض الطلب إلكترونيًا على كل من المعهد المحوَّل منه، والمعهد المحوَّل إليه، والمنطقة الأزهرية لإبداء الرأي.

- بعد قبول الطلب، يقوم ولي الأمر بطباعة نسخة منه وتوقيعها وسحب ملف الطالب.

- يُنفّذ التحويل بشكل نهائي عبر نظام شؤون الطلاب بواسطة رائد التحول الرقمي في المعهد.

وقد شدّد قطاع المعاهد الأزهرية على أن الخدمة مجانية تمامًا، وأنه لا تُقبل الطلبات الورقية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط المحددة لكل مرحلة دراسية.

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