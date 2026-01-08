الخميس 08 يناير 2026
خارج الحدود

ترحيل مهاجرين مصريين غير شرعيين من ليبيا (صور)

مهاجرين غير شرعيين
مهاجرين غير شرعيين مصريين
أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، في بيان اليوم الخميس عن ترحيل 76 مهاجرا غير شرعي يحملون الجنسية المصرية كانوا من ضمن نزلاء مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين شرق طرابلس، وبإحالتهم لمكتب الترحيل بعد استيفاء كامل إجراءاتهم الإدارية والقانونية وترحيلهم لبلدهم جوًّا عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي.

جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شرق طرابلس

وفي وقت سابق أعلن الهلال الأحمر الليبي وقوع حادث مأساوي قبالة سواحل مدينة الخمس غرب البلاد بعد انقلاب قاربين يقلان مهاجرين غير شرعيين بلغ عددهم 95 شخصا، بينهم مهاجران من الجنسية المصرية.

الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا

وذكر الهلال الأحمر في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن الفرق الميدانية تحركت إلى موقع البلاغ فور تلقيه.

وأفاد بأنه تبين أن القارب الأول كان يحمل 26 مهاجرا من بنجلاديش لقي 4 منهم مصرعهم غرقا.

أما القارب الثاني فكان على متنه 69 مهاجرا من بينهم مصريان وعدد كبير من السودانيين، إضافة إلى ثمانية أطفال.

وأكد أنه جرى التعامل مع الحالات وانتشال الضحايا وفق الإجراءات المتبعة.

وأوضح البيان أن فرق الطوارئ التابعة لفرع الخمس شاركت في عمليات الإنقاذ بالتعاون مع خفر السواحل وأمن الموانئ، فيما تم نقل الجثث وتسليمها للجهات المختصة بناء على تعليمات النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

