الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

منطقة الإسكندرية الأزهرية تبحث استعداداتها لزيارات "ضمان جودة التعليم والاعتماد"

منطقة الإسكندرية
منطقة الإسكندرية الأزهرية تبحث استعداداتها لزيارات ضمان جود

عُقد اليوم الأربعاء المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، الاجتماع التحضيري لاستقبال زيارات المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد لمعاهد المنطقة المرشحة للاعتماد.

الصحة العالمية: نشعر بالصدمة لمقتل أكثر من 460 في المستشفى السعودي بالفاشر

وزير العمل في جولات مفاجئة لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور (صور)

يأتي ذلك برعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية

وعقد  رئيس المنطقة الاجتماع بديوان عام المنطقة في حضور ابتسام درويش، مدير إدارة الجودة، وبحضور مديري الإدارات، وموجهي العموم، وشيوخ المعاهد المتقدمة للاعتماد.

وتناول اللقاء استعراض متطلبات الهيئة القومية لضمان الجودة، ومناقشة استعدادات المعاهد لاستقبال الزيارات الخارجية، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق معايير التميز والجودة في المؤسسات التعليمية الأزهرية.

وأكدت إدارة الجودة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجيهات فضيلة رئيس الإدارة المركزية بمتابعة تنفيذ خطط التحسين لمستمر وضمان جاهزية المعاهد للاعتماد خلال العام الدراسي الحالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالاسكندرية المنطقة الأزهرية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة

مواد متعلقة

الصحة العالمية: نشعر بالصدمة لمقتل أكثر من 460 في المستشفى السعودي بالفاشر

وزير العمل في جولات مفاجئة لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور (صور)

نائب وزير التعليم العالي: نستهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام

الأكثر قراءة

ليس خرقا!

انخفاض غالبية الأنواع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

هيئة السكة الحديد تعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025

مجلس النواب يتجه لعقد جلسة عامة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الموضوعات

ننشر أسماء أساتذة جامعة القاهرة ضمن تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية

زيزو والشناوي أساسيان، توروب يعلن تشكيل الأهلي أمام بتروجيت في الدوري

حتى رسوم الدفن، أستاذ جامعي يوجه رسالة لاذعة للحكومة: "صارت تاجرا جشعا بلا قلب"

تقارير تكشف وجهة محمد صلاح المقبلة حال رحيله عن ليفربول

خدمات

المزيد

حالات شطب المرشح من الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

انخفاض غالبية الأنواع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

منع جندي إسرائيلي من دخول التشيك بسبب جرائمه في غزة

ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح حكم الدعاء على الميت الظالم (فيديو)

ما حكم خروج الزوجة بدون إذن زوجها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، أبو حذيفة بن عتبة طلب مبارزة أبيه في بدر

المزيد
الجريدة الرسمية