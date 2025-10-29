منطقة الإسكندرية الأزهرية تبحث استعداداتها لزيارات "ضمان جودة التعليم والاعتماد"

عُقد اليوم الأربعاء المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، الاجتماع التحضيري لاستقبال زيارات المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد لمعاهد المنطقة المرشحة للاعتماد.

يأتي ذلك برعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية

وعقد رئيس المنطقة الاجتماع بديوان عام المنطقة في حضور ابتسام درويش، مدير إدارة الجودة، وبحضور مديري الإدارات، وموجهي العموم، وشيوخ المعاهد المتقدمة للاعتماد.

وتناول اللقاء استعراض متطلبات الهيئة القومية لضمان الجودة، ومناقشة استعدادات المعاهد لاستقبال الزيارات الخارجية، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق معايير التميز والجودة في المؤسسات التعليمية الأزهرية.

وأكدت إدارة الجودة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجيهات فضيلة رئيس الإدارة المركزية بمتابعة تنفيذ خطط التحسين لمستمر وضمان جاهزية المعاهد للاعتماد خلال العام الدراسي الحالي.

