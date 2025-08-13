الأربعاء 13 أغسطس 2025
القومي للسكان ينفذ قافلة متكاملة لخدمة أهالي قرية الطويل بالعريش

نفذ فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء ، اليوم الأربعاء، قافلة سكانية متكاملة بقرية الطويل في مدينة العريش، بالتعاون مع الجهات الشريكه.

وقالت نوال سالم، مدير فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، إن القافلة تضمنت ندوة توعية دينية سكانية مع رجال وشباب القرية، وقافلة طبية لتقديم الخدمة العلاجية وصرف الادوية بالمجان، وقافلة بيطرية متكاملة، وندوة مع السيدات وأنشطة رياضية وترفيهية مع الشباب والنشء واجراء امتحانات محو أمية.

وأشارت سالم إلى أن القافلة تمت بمشاركة ديوان عام المحافظة، ومديرية الصحة ومديرية الشباب والرياضة، ومديرية الطب البيطري ومجلس مدينة العريش وهيئة محو الامية وتعليم الكبار، وإدارة الوعظ بشمال سيناء.

أنا في مهمة تاريخية وروحية، نتنياهو يعترف صراحة بأطماع تراوده بشأن سيناء

مصر جاهزة للحرب، أستاذ دراسات عبرية: تصريحات محافظ شمال سيناء أحدثت صدى واسعا بإسرائيل

يشار إلى أن القافلة جاءت تحت رعاية الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والدكتورة عبلة الالفي، نائب وزير الصحه لشؤون السكان.

