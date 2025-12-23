وزيرة التنمية المحلية تتابع تداعيات حادث انهيار عقار إمبابة

18 حجم الخط

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، تداعيات حادث انهيار عقار سكني بشارع الهنيدي بمنطقة إمبابة القديمة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، حيث جرت متابعة الموقف ميدانيًا مع تكثيف جهود الإنقاذ ورفع الأنقاض.

وشملت المتابعة إجراء اتصالات هاتفية مستمرة مع محافظ الجيزة للاطمئنان على تطورات الحادث، واستمرار أعمال رفع الأنقاض والبحث عن المصابين والضحايا، بمشاركة فرق الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية، إلى جانب رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

كما تضمنت الإجراءات إخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار بالكامل، وزيارة محافظ الجيزة لموقع الحادث ومستشفى إمبابة لمتابعة حالة المصابين، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة لأسر الضحايا والمصابين.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى وتسخير جميع الإمكانات المتاحة، مع التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضمان سرعة أعمال الإنقاذ وتأمين موقع الحادث، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.

