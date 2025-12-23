الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تتابع تداعيات حادث انهيار عقار إمبابة

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
18 حجم الخط
ads

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، تداعيات حادث انهيار عقار سكني بشارع الهنيدي بمنطقة إمبابة القديمة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، حيث جرت متابعة الموقف ميدانيًا مع تكثيف جهود الإنقاذ ورفع الأنقاض.

 

وشملت المتابعة إجراء اتصالات هاتفية مستمرة مع محافظ الجيزة للاطمئنان على تطورات الحادث، واستمرار أعمال رفع الأنقاض والبحث عن المصابين والضحايا، بمشاركة فرق الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية، إلى جانب رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

كما تضمنت الإجراءات إخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار بالكامل، وزيارة محافظ الجيزة لموقع الحادث ومستشفى إمبابة لمتابعة حالة المصابين، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة لأسر الضحايا والمصابين.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى وتسخير جميع الإمكانات المتاحة، مع التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضمان سرعة أعمال الإنقاذ وتأمين موقع الحادث، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار إنهيار عقار إمبابة انهيار عقار سكنى حالة الاستعداد القصوى عادل النجار محافظ الجيزة

مواد متعلقة

ارتفاع عدد مصابي عقار إمبابة المنهار لـ 10 أشخاص

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا 2025، نيجيريا يتقدم على تنزانيا بهدف في الشوط الأول

رافقها في رحلة الحياة والموت.. الطفل البطل زياد عصام يلحق بأمه في حادث شهداء لقمة العيش.. حكايات من دفتر الأسر المكافحة.. ووزارة التضامن ودن من طين وأخري من عجين

6 مليارات جنيه، استثمارات "التجارة الداخلية" لإنشاء مناطق لوجيستية في 2025

الشباب والرياضة تحسم مصير اتحاد السباحة بعد إحالتهم للمحاكمة في وفاة يوسف محمد

تحطم طائرة رئيس أركان المجلس الرئاسي الليبي في أنقرة وتعليق الرحلات

أمم إفريقيا 2025، السنغال يضرب بوتسوانا بثلاثية ويتصدر المجموعة الرابعة

بشق الأنفس، نيجيريا يفوز على تنزانيا 2-1 في أمم إفريقيا 2025

أمم إفريقيا 2025، السنغال يتقدم بهدف أمام بوتسوانا في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يوضح كيفية الأذان والإقامة حال الجمع بين الصلاتين بسبب المطر الشديد

«البحوث الإسلامية» يوضح الأعمال المستحبة في شهر رجب (فيديو)

ما هو حكم قضاء الصلوات الفائتة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads