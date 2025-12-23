الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تعلن انطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة "100 مليون شجرة" بالسويس

وزيرة التنمية المحلية،
وزيرة التنمية المحلية، فيتو
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن انطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" بمحافظة السويس، والتي تهدف إلى تعزيز وتحسين جودة الهواء ودعم جهود الدولة للتحول نحو الاستدامة البيئية.

 زراعة 5 آلاف شجرة بالمحاور والشوارع الرئيسة بالسويس

وأشار تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية اليوم من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، إلي أنه تم البدء في زراعة 5040 شجرة متنوعة بعدد من المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظة.

علمية دقيقة لاختيار مواقع الزراعة وأنواع الأشجار 

ووجهت د. منال عوض بضرورة تطبيق معايير علمية دقيقة لاختيار مواقع الزراعة وأنواع الأشجار لتحقيق أعلى معدلات الاستدامة البيئية ، مع إعداد قاعدة بيانات بالاشجار التى يتم زراعتها وتكويدها ومتابعتها.

أهمية المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة  في خفض معدلات التلوث

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة  في خفض معدلات التلوث وتحسين جودة الهواء والمشهد الحضري بالمحافظات، مشيرة إلى وجود تعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والزراعة لتوسيع الرقعة الخضراء.

الحفاظ علي الاشجار التي يتم زراعتها وضمان نجاح المبادرة

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية المتابعة الدورية من القطاعات المعنية بالوزارة للموقف التنفيذي للمرحلة الحالية من المبادرة لتحقيق أقصى استفادة وضمان نجاح المبادرة فى مرحلتها الرابعة والحفاظ علي الاشجار التي يتم زراعتها.
 

