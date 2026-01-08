قوات "درع الوطن" تعيد تشكيل المشهد اليمني.. انتشار واسع في عدن.. رهان حكومي بحثا عن توحيد القرار العسكري.. ومواجهة بؤر النفوذ على قائمة الأولويات

18 حجم الخط

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن تطورا أمنيا لافتا مع بدء انتشار قوات "درع الوطن" ضمن ترتيبات واسعة تستهدف إعادة رسم خارطة النفوذ العسكري في المدينة، في خطوة تحمل أبعادا أمنية وسياسية تتجاوز حدود عدن إلى المشهد اليمني بصورة عامة.

اليوم الخميس، بدأت قوات "درع الوطن" بسط نفوذها على عدن، بالتزامن مع انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من عدد من المواقع والنقاط الأمنية داخل المدينة، وفرض حظر تجول ليلي شامل في عموم المحافظة.

وبحسب تقارير إعلامية، جرى دخول قوات "درع الوطن" بشكل منظم بالتنسيق المسبق مع القوات الحكومية الموجودة في المدينة، ضمن ترتيبات أمنية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وضبط الوضع الأمني في عدن، مؤكدة عدم تسجيل أي اشتباكات أو مواجهات خلال عملية الدخول والانتشار.

وعلى الرغم من الدعم الذي تحظى به قوات "درع الوطن" من قوى إقليمية كبيرة، إلا أن تلك القوات –والتي تعد الذراع العسكري المباشر لمجلس القيادة الرئاسي اليمني- تواجه اختبارا ليس سهلا.

"درع الوطن".. من مرحلة التأسيس إلى رحلة المواجهة

جرى تأسيس قوات "درع الوطن" في 29 يناير 2023، وتتبع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية رشاد العليمي والذي تولى منصبه في 7 أبريل 2022 بعد قرار الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي بنقل صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي اليمني عقب المشاورات اليمنية-اليمنية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي

ووفق قرار التأسيس، فإن القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية هو المنوط بتحديد عدد القوات ومهامها ومسرح عملياتها، ما يعني أنها تتبع مباشرة لرئيس مجلس القيادة، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، وصارت بديلا عن ألوية الحماية الرئاسية التي كانت تتبع للرئيس السابق عبد ربه منصور هادي. وتتمتع قوات "درع الوطن" بمرونة تجعلها غير مقيدة بمنطقة عسكرية محددة.

قاعدة العند العسكرية مقر رئيسي لـ"درع الوطن"

ويتولى القيادة العامة لقوات "درع الوطن" العميد بشير الصبيحي، وتتخذ من قاعدة العند العسكرية مقرا رئيسيا لها؛ حيث تعد قاعدة العند العسكرية أكبر وأهم قاعدة جوية في اليمن، وتقع في محافظة لحج شمال عدن، ولها تاريخ طويل من الاستخدام العسكري منذ أيام الاستعمار البريطاني مرورا بالاتحاد السوفيتي الذي طورها، وصولا إلى استخدامها كمركز عمليات أمريكي لمكافحة الإرهاب، وتضم مرافق واسعة للطيران والمشاة والدروع ومخازن أسلحة وتدريب.

ويتراوح قوام "درع الوطن" ما بين 45 ألف إلى 50 ألف فرد؛ وتتكون من أكثر من 20 لواء قتاليا، بالإضافة إلى وحدات نوعية مثل لواء "الشرطة العسكرية"؛ وتبلغ نسبة مقاتليها في المحافظات الجنوبية حوالي 80%.

وتشكلت نواتها الأولى من حوالي 14 ألف جندي، معظمهم من محافظات الجنوب، مع دمج عناصر من محافظات شمالية في لواءين متمركزين قرب مأرب والجوف، إلى جانب استقطاب جنود من القوات النظامية. شهدت قوات درع اليمن توسعا متسارعا في غضون فترة وجيزة، إذ شكلت 7 ألوية تأسيسية تم البناء عليها لاحقا بهدف تطوير منظومة تضم 22 لواء.

قوات "درع الوطن" تمتلك أسلحة ثقيلة

لدى قوات "درع الوطن" تسليح نوعي يشمل أسلحة ثقيلة، ومدرعات حديثة، وتتوفر لديها مدفعية ميدان ومدافع هاون، بالإضافة إلى وحدات مضادة للدروع (صواريخ موجهة)؛ إضافة إلى امتلاكها أسلحة خفيفة ومتوسطة مثل الرشاشات الثقيلة والمتوسطة وأسلحة القنص. وتصنف كقوة قتالية جاهزة لمواجهة أي تمدد لجماعة الحوثيين، خاصة في جبهات التماس في لحج والضالع.

تضم قوات "درع الوطن" هيكلا عملياتيا كبيرا

تعتمد قوات "درع الوطن" على هيكل عملياتي واسع يتكون من 3 فرق رئيسية، تندرج تحت كل منها مجموعة من الألوية والوحدات القتالية. وتنتشر هذه القوة على رقعة جغرافية متنوعة تمتد من عدن ولحج وأبين والضالع، وصولا إلى وادي حضرموت وصحرائه، ثم أطراف مأرب والجوف ومحافظة المهرة.

حراسة مشددة على محكمة استئناف عدن

وتتخذ الفرقة الأولى من عدن مقرا رئيسيا لها، وتتبعها 9 ألوية تنتشر في عدن ولحج والضالع وأجزاء من أبين، إضافة إلى مناطق متقدمة في أطراف مديريات تعز.

تضم الفرقة الثانية 5 ألوية قتالية يعتمد معظم قوامها البشري على أبناء حضرموت وشبوة، وتتوزع قيادتها بين منطقة الوديعة ومدينة سيئون.

تحول استراتيجي في موازين القوى اليمينة

وتشرف الفرقة الثالثة على 5 ألوية قتالية وتتخذ من منطقة الوديعة الحدودية مقرا لقيادتها. وتنتشر وحداتها في محافظتي أبين والمهرة. ففي أبين، يتمركز اللواء الرابع في المنطقة الوسطى ومنطقة لودر المجاورة لمحافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. أما في المهرة، فتنتشر وحدات أخرى تتخذ من مدينة قشن مركز قيادة لها، وتشمل كتائب مصنفة ضمن اللواءين الخامس والسادس.

وبحسب تقارير إعلامية، ينظر إلى دخول قوات "درع الوطن" إلى عدن، بالتزامن مع انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بوصفه تحولا استراتيجيا في موازين القوى اليمينة، يعيد توجيه السيطرة الأمنية الفعلية في المدينة نحو تشكيلات عسكرية أقرب إلى الحكومة المعترف بها دوليا.

وفي ظل هذا التحول، يبقى نجاح انتشار قوات "درع الوطن" مرهونا بقدرة القيادة السياسية اليمنية على تثبيت الأمن ومنع عودة صراعات النفوذ، بما يضمن استقرار عدن ويعزز سلطة الدولة في واحدة من أكثر المناطق حساسية في البلاد.

