وزير الدفاع اليمني يشدد على أهمية التعامل باتزان مع تطورات الأوضاع

اليمن، عقد وزير الدفاع اليمني اجتماعًا رفيع المستوى في عدن، ركز خلاله على أهمية التعامل بحكمة وتوازن مع التطورات الأخيرة على الساحة اليمنية.

وأكد الوزير ضرورة الحفاظ على استقرار الدولة وتعزيز جهود الأجهزة العسكرية والأمنية لضمان حماية المواطنين وممتلكاتهم.

تأكيد وزير الدفاع اليمني على جهود تقريب وجهات النظر بين الأطراف



وشدد الاجتماع على استمرار الجهود الرامية لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الوطنية، مع التركيز على الحوار والتفاهم كأداة رئيسية لحل النزاعات الداخلية.

وأشار الوزير إلى أن أي خطوة تجاه الاستقرار يجب أن تراعي مصالح المواطنين وتعزز الوحدة الوطنية، بما يضمن تحقيق الأمن والسلام في مختلف المحافظات.

وزير الدفاع اليمني: نسعى لتعزيز الشراكة الوطنية وتأمين المدنيين



كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز الشراكة الوطنية بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بهدف تأمين المدنيين وتوفير بيئة مستقرة للعيش والعمل. وأكد وزير الدفاع أن حماية المواطنين وتخفيف المعاناة الإنسانية يجب أن تكون على رأس الأولويات، مع متابعة تنفيذ الخطط العسكرية والأمنية بشكل يضمن التوازن بين تحقيق الأهداف الأمنية واحترام حقوق المدنيين.

توجيهات وزير الدفاع اليمني لمتابعة التطورات على الأرض



وأعطى الاجتماع تعليمات لمختلف القطاعات العسكرية والأمنية لمتابعة التطورات على الأرض عن كثب، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب أي تصعيد محتمل. وأكد الوزير أن استمرار التنسيق بين جميع الأجهزة الوطنية هو العامل الأساسي للحفاظ على الاستقرار وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية متابعتها عن كثب، التطورات في جنوب وشرق اليمن داعية جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها: “ندعو جميع الأطراف المعنية إلى الاهتمام بمصالح الشعب اليمني والاعتبارات الأمنية للمنطقة وحل الخلاف بالحوار”.

كما أكدت الخارجية الإيرانية ضرورة اهتمام دول المنطقة مجتمعة بالحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

وأعلنت الحكومة السعودية أمس الثلاثاء أنها تأمل أن توقف الإمارات العربية المتحدة أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.

