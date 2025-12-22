الإثنين 22 ديسمبر 2025
أخبار مصر

وزير العمل: تكثيف تنفيذ مبادرة 75 ألف فرصة تدريب داخل المنشآت

محمد جبران، وزير
محمد جبران، وزير العمل، فيتو
عقد وزير العمل محمد جبران اجتماعًا، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري مديريات العمل بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لخطط وبرامج الوزارة في مجالات التدريب والتشغيل ورفع كفاءة القوى العاملة.


وخلال الاجتماع، وجه الوزير بضرورة المتابعة الدقيقة لمبادرة توفير 75 ألف فرصة تدريب داخل المنشآت، والوقوف على ما تم تنفيذه فعليًا داخل كل مديرية على حدة، مع التركيز على تأهيل المتدربين للعمل في التخصصات والمجالات التي يتطلبها سوق العمل، وبما يسهم في سد احتياجات المنشآت من العمالة المدربة.
 

سرعة تسكين المتدربين داخل المنشآت

وأكد الوزير على سرعة تسكين المتدربين داخل المنشآت، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية وتلبية احتياجات سوق العمل، مع إعداد خطة تدريبية واضحة يتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2025.


كما تناول الاجتماع متابعة تشغيل وحدات التدريب المتنقلة والبالغ عددها 38 وحدة، حيث شدد الوزير على أهمية الوقوف على معدلات تشغيل هذه الوحدات، وتذليل أية معوقات تواجه عملها، وسرعة تشغيل الوحدات غير المفعلة منها، بما يضمن إدماجها الكامل في العملية التدريبية. 

تطوير وحدات التدريب المتنقلة وتحديث برامجها

ووجه جبران بسرعة العمل على تطوير وحدات التدريب المتنقلة وتحديث برامجها، لتتواكب مع خطط الوزارة واحتياجات سوق العمل المتغيرة، وبما يسهم في رفع جودة التدريب المقدم.


 وتطرق الاجتماع كذلك إلى متابعة منظومة الشكاوى، حيث أكد الوزير ضرورة سرعة فحص الشكاوى الواردة والرد عليها في التوقيتات المحددة، بما يعزز من كفاءة الأداء وتحقيق رضا المواطنين.


 ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة العمل على تنفيذ سياساتها الهادفة إلى تأهيل وتشغيل الشباب، وتطوير منظومة التدريب المهني، وتحقيق التوازن بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل.

