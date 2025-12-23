وزير العمل: إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة

18 حجم الخط

استقبلت وزارة العمل أميرة عبده، صاحبة الفيديو المتداول بشأن التخلي عن أبنائها الأربعة، وذلك تلبية لدعوة من وزير العمل محمد جبران، الذي سبق وأكد حرصه على دعمها وتوفير سبل حياة كريمة لها ولأبنائها، وذلك في استجابة إنسانية سريعة تعكس دور الدولة في حماية أبنائها.

وزارة العمل تحوّل رسالة استغاثة إلى فرصة حياة جديدة

وخلال اللقاء، رحّب الوزير بأميرة فور وصولها إلى مقر الوزارة، وقام بتسليمها عقد عمل إلى جانب إعانة مالية عاجلة لمساعدتها على مواجهة أعباء المعيشة ورعاية أبنائها، في خطوة تعكس التزام الوزارة بالمسؤولية الاجتماعية والإنسانية.

وزير العمل يوفر إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة

وأكد وزير العمل أن توفير عقد عمل مستقر داخل الوزارة يهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفي لها، لافتًا إلى أن أميرة أبدت التزامها باستكمال تعليمها بالتوازي مع عملها الجديد.

وشدد وزير العمل محمد جبران على أن توجيهات القيادة السياسية واضحة بضرورة التدخل في مثل هذه الحالات الإنسانية، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تترك أبناءها، وتقف دائمًا بجانب من يمرون بظروف صعبة.

وفي ختام اللقاء، وجّه وزير العمل رسالة طمأنة أميرة، داعيًا إياها إلى الاطمئنان على مستقبلها ومستقبل أبنائها، ومتمنيًا لها التوفيق في مرحلتها الجديدة، ومؤكدًا استمرار دعم الوزارة لها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.