الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل: إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة

وزير العمل يستقبل
وزير العمل يستقبل صاحبة الفيديو، فيتو
18 حجم الخط

استقبلت وزارة العمل أميرة عبده، صاحبة الفيديو المتداول بشأن التخلي عن أبنائها الأربعة، وذلك تلبية لدعوة من وزير العمل محمد جبران، الذي سبق وأكد حرصه على دعمها وتوفير سبل حياة كريمة لها ولأبنائها، وذلك في استجابة إنسانية سريعة تعكس دور الدولة في حماية أبنائها.

وزارة العمل تحوّل رسالة استغاثة إلى فرصة حياة جديدة

وخلال اللقاء، رحّب الوزير بأميرة فور وصولها إلى مقر الوزارة، وقام بتسليمها عقد عمل إلى جانب إعانة مالية عاجلة لمساعدتها على مواجهة أعباء المعيشة ورعاية أبنائها، في خطوة تعكس التزام الوزارة بالمسؤولية الاجتماعية والإنسانية.

وزير العمل يوفر إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة

وأكد وزير العمل أن توفير عقد عمل مستقر داخل الوزارة يهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفي لها، لافتًا إلى أن أميرة أبدت التزامها باستكمال تعليمها بالتوازي مع عملها الجديد.

وشدد وزير العمل محمد جبران على أن توجيهات القيادة السياسية واضحة بضرورة التدخل في مثل هذه الحالات الإنسانية، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تترك أبناءها، وتقف دائمًا بجانب من يمرون بظروف صعبة.

وفي ختام اللقاء، وجّه وزير العمل رسالة طمأنة أميرة، داعيًا إياها إلى الاطمئنان على مستقبلها ومستقبل أبنائها، ومتمنيًا لها التوفيق في مرحلتها الجديدة، ومؤكدًا استمرار دعم الوزارة لها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زارة العمل صاحبة الفيديو المتداول بشأن التخلي عن أبنائها الأربعة حياة كريمة وزير العمل محمد جبران وزارة العمل محمد جبران

مواد متعلقة

وزارة العمل تواصل تسهيل الإجراءات للمستثمرين لتوفيق أوضاع العمالة الأجنبية

وزير العمل: تكثيف تنفيذ مبادرة 75 ألف فرصة تدريب داخل المنشآت

العمل: توفيق أوضاع المصريين الذين لم يحصلوا على إقامة في إيطاليا

مشروع أوروبي تجريبي لتأهيل وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا وإسبانيا

التضامن: التوسع في مشروعات صناعية توفر آلاف فرص العمل

العمل: اعتماد 2 مليون جنيه إعانات حوادث لـ 19 حالة من العمالة غير المنتظمة

التضامن تشارك في ورشة عمل الإسكوا وجامعة الدول العربية

فتح باب التقديم للتدريب والعمل في ألمانيا

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب فى مصر والصعود مستمر بالبورصة العالمية (آخر تحديث)

ألزموا منازلكم ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

سيراميكا كليوباترا يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

انهيار عقار مكون من 5 طوابق في إمبابة

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تنفيذ مشروع التجلي الأعظم وتحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية (صور)

وزير العمل: إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة

استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة تفريز البسلة بأكثر من طريقة

خدمات

المزيد

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ دار الإفتاء تجيب

عباقرة ولكن مجهولون، عبدالله بن الصديق الغماري.. شيخ الحديث الشريف وهذه تفاصيل المؤامرة الصهيونية ضده

تفسير حلم ضياع المال في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار الشخصى والمهنى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads