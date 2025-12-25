جبران يتابع اختبارات الدفعة الأولى لبرنامج "سفراء العمل"

18 حجم الخط

شهد وزير العمل محمد جبران اليوم بمقر الوزارة جانبًا من اختبارات المتقدمين للدفعة الأولى لبرنامج "سفراء العمل"، الذي أطلقته الوزارة بهدف تأهيل جيل من الشباب القادر على تعزيز ونشر مفاهيم العمل اللائق ومفاهيم السلامة والصحة المهنية، وذلك باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويخدم أهداف الجمهورية الجديدة.

تدريب الشباب على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

وأكد جبران حرصه على حضور المقابلات الشخصية، ومتابعة جميع مراحل التنفيذ بدءًا من استقبال الطلبات وحتى اختيار الشباب الذين سيكونون صوت التطوير والمستقبل الرقمي وسيمثلون صوت الشباب داخل مجتمعاتهم المحلية، مشيرًا إلى أنه تم غلق باب التقديم في 12 ديسمبر الجاري بعد استقبال 1117 طلب التحاق من جميع محافظات الجمهورية، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها الشباب لجهود الدولة نحو تمكينهم ومشاركتهم بفاعلية في قضايا العمل.

وأوضح وزير العمل أن البرنامج التدريبي سيتم تنفيذه على مدار ثلاث أيام يليه تنفيذ حملات توعوية بمختلف المحافظات خلال ٣ أشهر، إلى جانب استثمار مهارات ومقترحات المشاركين في البرامج والأنشطة والفعاليات التي تنظمها الوزارة.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن المرشحين الذين سيتم اختيارهم لخوض المقابلات النهائية سيتم إخطارهم تباعًا عبر البريد الإلكتروني ورسائل الهاتف، مع التزام الوزارة بإتاحة فرص متكافئة للجميع والإعلان لاحقًا عن بدء التقديم للدفعة الثانية من البرنامج خلال الشهر المقبل.

حضر المقابلات كلا من: سيد الشرقاوي مدير عام التفتيش بوزارة العمل، محمد منتصر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالوزارة ومحمود ممتاز منسق البرنامج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.