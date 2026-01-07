حصاد وزارة التضامن، إغلاق 80 دار رعاية مخالفة على مستوى الجمهورية

18 حجم الخط

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد دور الرعاية التي تم إغلاقها خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية ديسمبر 2025 قد بلغ 80 دارًا غير مرخصة ومرخصة على مستوى الجمهورية، وذلك ما بين دور رعاية للأبناء، ودور مسنين، ومؤسسات دفاع، ومراكز ومؤسسات تأهيل.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي في التصدي ومجابهة أوجه الانتهاكات التي تحدث داخل دور الرعاية حرصًا على تحقيق المصلحة الفضلى للنزلاء داخل تلك الدور، ومواجهة المؤسسات التي تعمل بشكل غير قانوني ودون حصولها على التراخيص اللازمة مما يعرض حياة المواطنين داخلها للخطر لافتقادها كافة مقومات دور الرعاية من التجهيزات الطبية والحماية المدنية والتجهيزات الداخلية للمكان بما يتناسب مع طبيعة النزلاء داخلها.

قانون ممارسة العمل الأهلي

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن قانون ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ينص على أنه " لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال أو المسنين أو المرضى بأمراض مزمنة أو غيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية أو الأشخاص ذوي الإعاقة إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص"، كما تؤكد الوزارة التزامها بمواد قانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ولائحته التنفيذية، واللوائح الصادرة في هذا الشأن.

وتجرى الوزارة زيارات ميدانية دورية ومفاجئة عن طريق فرق التدخل السريع المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ولجان الضبطية القضائية بالوزارة، وإدارات الرعاية المختلفة بالوزارة على دور ومؤسسات الرعاية ومراكز التأهيل،لمجابهة أي تقصير في الخدمات المقدمة للمستفيدين من تلك الدور والمؤسسات، خاصة أن الوزارة تهدف إلى إيجاد بيئة داعمة وآمنة تلبي الاحتياجات الأساسية للسادة المواطنين، وقد أسفرت تلك الزيارات عن إغلاق 43 دار غير مرخصة و37 دار ومؤسسة مرخصة ارتكب بها مخالفات أو انتفت صفة النزلاء بها فأصبحت خاوية فتم إغلاقها، أو طلب القائمين عليها إغلاقها، فتم دمج النزلاء في أماكن إيوائية أخرى مناسبة.. وجاءت الدور المغلقة كالتالي:

أولًا.. الدور المغلقة غير المرخصة

دور الرعاية المغلقة

- دار الضيافة بنات فرع قلعة الكبش السيدة زينب بالقاهرة

- دار رسالة فرع المعادي القاهرة

- دار زاهية مرزوق بنين – اللبان - الإسكندرية

- دار زاهية مرزوق بنات - اللبان- الإسكندرية

دور المسنين المغلقة

- روضة الصفوة بالقاهرة

- النفوس المطمئنة بالقاهرة

- دار الأمل بالقاهرة

- دار الرحمة بالقاهرة

- دار مريم بالقاهرة

- دار الإحسان بالقاهرة

- دار مريم بشارع الشهيد عمر بن الخطاب القاهرة

- دار المرسلين بالقاهرة

- دار أرائك الزهور بالقاهرة

- دار البيت بيتك بالقاهرة

- دار الحكمة بالقاهرة

- دار الوفاء والأمل بالقاهرة

- دار ادم لرعاية المسنين بالقاهرة

- دار بسمة أمل لرعاية المسنين بالقاهرة

- دار امتى جنتي لرعاية المسنين بالقاهرة

- دار بركة الدار لرعاية المسنين بالقاهرة

- دار شركة الواحات الخدمية لرعاية المسنين بالقاهرة

- دار البركة بمصر الجديدة لرعاية المسنين بالقاهرة

- دار بركة الدار النزهة لرعاية المسنين بالقاهرة

- دار رعاية الوالدين لرعاية المسنين بالقاهرة

- دار العجائبي لرعاية المسنين بالقاهرة

- دار أبو سيفين للمسنين بالقاهرة

- دار فاميلي كير للمسنين بالقاهرة

- حزب مصر القومي بالجيزة

- دار رعاية المسنين بالمندرة بالإسكندرية

- دار نور الحياة بجوار مستشفى العصافرة العام بالإسكندرية

- دار أسيوط للمسنين أمام مستشفى المبرة بأسيوط

- دار رعاية المسنين برأس البر- دمياط

مؤسسات الدفاع المغلقة

- مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان بالكيلو 4 ونصف بمدينة نصر- القاهرة

- دار زهرة مصر- كبار بلا مأوى بمدينة بدر- القاهرة

دور/ مراكز/ مؤسسات التأهيل المغلقة

- مركز لغوى لارا لجمعية الإشراف- السويس

- مركز كيان للأطفال ذوي الإعاقة بمركز الداخلة - مدينة موط - الوادي الجديد

- مركز اطمأن للأطفال ذوي الإعاقة بمركز الداخلة –مدينة موط- الوادي الجديد

- مشاركة الخير الهرم - الجيزة

- مركز قرة للتخاطب بالغردقة محافظة البحر الأحمر

- مؤسسة الولاء والوفاء فرع 1 بمدينة نصر القاهرة

- مؤسسة هوريزن مدينة الشروق القاهرة

- مؤسسة إرادة بالمقطم- القاهرة

- مؤسسة أفاق بالقاهرة

ثانيًا.. الدور المغلقة المرخصة

دور الرعاية المغلقة

- المواردي "دار حرجة"

- الرحمة "دار حرجة"

- دار الشمس المشرقة بنين "دار حرجة"

- البيت الآمن بالأقصر "دار حرجة"

- دار البنات للرعاية الاجتماعية "دار حرجة"

- دار هضبة الخير لرعاية الأيتام بنات "دار حرجة"

- دار زينة الحياة "دار حرجة"

- دار أبوبكر الصديق "دار حرجة"

- دار البنين للرعاية الاجتماعية "دار حرجة"

- أغابي

- أحبابي

- الهدي

- بنين قبطي

- الرحمة

- دار إيواء بيت الحسنات بنات للأيتام رقم 3

- مؤسسة أحباء المصطفى بنات

- دار الرحاب بنين

- دار الرحاب بنات

- طفل من جديد

- دار الخير

- بيت العاطوني

- دار العذاري الحكيمات

- دار أحباب الرحمن

- بيت لطيفة

- دار رعاية البنين القبطية

- دار الشهيد اسطفانيوس بنات

- دار ابنتي

- دار علي بن أبي طالب تابع لجمعية جوامع الخير

مؤسسات الدفاع المغلقة

- دار بداية جديدة "رجال- سيدات" كبار بلا مأوى بالمنصورة

- دار الفريد كبار بلا مأوى رجال فيصل الجيزة

- دار معانا لإنقاذ إنسان رجال فرع الدقى

- دار معانا لإنقاذ إنسان سيدات فرع الهرم

- مركز التصنيف والتوجيه كبار بلا مأوى التابع لمؤسسة معانا لإنقاذ إنسان فرع الهرم

دور/ مراكز/ مؤسسات التأهيل المغلقة

- حضانة رؤية الجديدة بالإسكندرية

- دار عصافير الجنة بحي وسط الإسكندرية

- مؤسسة أبناء النور بالقاهرة

- مؤسسة بنات النور الكائنة بالقاهرة

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم السير قدمًا في حل كافة المشكلات التي تواجه دور الرعاية والتصدي لكافة أوجه الانتهاكات بداخلها تحقيقًا لإيجاد بيئة آمنة للنزلاء بداخلها، فضلا عن ملاحقة الدور والمؤسسات غير المرخصة والتي تعرض حياة المواطنين للخطر، مشيرة إلى أن "الدور الحرجة" تعد من الدور التي بها بعض المشكلات التي تم محاولة إصلاحها دون جدوى وتتعدد الأسباب الخاصة بالدور الحرجة، فمنها سوء رعاية الأطفال والإهمال في تقديم أوجه الرعاية المتكاملة لهم، أو وجود انتهاكات داخل بعض من هذه الدور، أو وجود بعض السلوكيات غير المرغوب فيها من الأبناء، أو عدم تعاون بعض من مجالس إدارات الجمعيات التابع لها هذه الدور مع الجهة الإدارية، أو لوجود مخالفات جسيمة في الجمعيات التابع لها تلك الدور.

كما أن رؤية الوزارة فيما يتعلق بدور رعاية الأبناء تتجه نحو التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية ضمن منظومة الكفالة والتوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة وتقليل عدد دور الرعاية الاجتماعية، مما أدي إلي التوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة ضمن منظومة الكفالة، وقيام وزارة التضامن الاجتماعي بتسليم عدد 581 طفلا وطفلة لأسر بديلة كافلة، وذلك خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية ديسمبر 2025، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة 12243 طفلا وطفلة، وبلغ عدد الأسر البديلة 11985 أسرة بديلة كافلة.

وتدعو وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين الراغبين فى الالتحاق أو إلحاق ذويهم بدور رعاية التحقق من حصول الدار على التراخيص اللازمة من الإدارات الاجتماعية بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية أو التقدم على موقع الوزارة للحصول على أنسب رعاية تحت إشراف الوزارة، حيث إن الدور غير المرخصة تفتقد لمقومات دور الرعاية من التجهيزات اللازمة والحماية المدنية، مما يعرض النزلاء بها للخطر.

خطوات تلقي البلاغات

وتتلقى وزارة التضامن الاجتماعي البلاغات عبر الخط الساخن 19828 أو عبر رقم الواتس آب 01557582104، إلى جانب ما يتم رصده من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما أهابت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين بعدم التبرع لأي شخص أو جهة تقوم بجمع التبرعات إلا بعد التأكد من حصولها علي ترخيص بجمع المال صادر من الوزارة، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة علي حماية المواطنين وضمان توجيه التبرعات والمساعدات إلي الأشخاص المستحقة والأولى بالرعاية، خاصة أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية يحظر جمع التبرعات بدون الحصول علي الترخيص اللازم، وغير ذلك يُعد مخالفة لأحكام القانون سالف الذكر

