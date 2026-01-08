بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق جمصة بالدقهلية

18 حجم الخط

أصيب 3 أشخاص، صباح اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة بيجو أجرة، على طريق جمصة في محافظة الدقهلية.

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق جمصة

وكانت الأجهزة الأمنية في الدقهلية تلقت إخطارا يفيد بانقلاب سيارة بيجو أجرة على طريق جمصة.

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارتا إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص في الحادث وجرى نقلهم لـ مستشفى جمصة.

أسماء المصابين في الحادث

وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من “ كريم ال ح ا” 34 سنة من بورسعيد باشتباه كسر بالفك السفلى، “جمال م ع ع” 64 سنة دمياط بكدمات متفرقة بالجسم، “صلاح ا ه م” 59 سنة القنطرة الإسماعيلية، بكدمات متفرقة بالجسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق في ميت غمر

وفي واقعة أخرى أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق صهرجت ميت العز في محافظة الدقهلية، وجرى نقلهم إلى مستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج.

وكانت الأجهزة الأمنية في الدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق صهرجت ميت العز في ميت غمر.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ميت غمر وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين ورفع آثار الحادث من الطريق.

أسماء المصابين في الحادث

وكشف مصدر طبي في مستشفي ميت غمر عن إصابة كل من: "علاء ال ا ع" 52 سنة، مصابا بسحجات وكدمات بالجانب الأيمن واشتباه نزيف بالمخ ، و"عماد ف م ال"51 سنة، مصابا بجرح قطعي بالشفاه وكدمات بالذراع الأيمن واشتباه كسر بالحوض.

كما أصيبت "هنا ج خ م" 42 سنة، مصابة بجرح قطعي باليد اليمني وسحجات بالوجه وكدمات بالصدر، و"محمود س ع "23 سنة مصابا بسحجات بالقدمين واشتباه نزيف بالبطن.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.