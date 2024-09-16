إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية على طريق ميت غمر في المنصورة
شهد طريق ميت غمر المنصورة في محافظة الدقهلية، إصابة شخصين بإصابات متفرقة إثر انقلاب موتوسيكل على طريق أجا - ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
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صابة شخصين في انقلاب دراجة نارية
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب موتوسيكل على طريق أجا- ميت غمر، مما أسفر عن إصابة شخصين وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.
أسماء المصابين في انقلاب موتوسيكل
وتبين إصابة كلا من: أحمد السيد مصطفي 54 عاما مقيم بدنديط ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد صبحى أحمد سيد 40 عاما مقيم بدنديط ومصاب باشتباه بكسر بالساعد الأيمن.
نقل المصابين لمستشفى أجا
وتم نقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات
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