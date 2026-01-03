إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق المحلة – طنطا

السبت 03 يناير 2026
محافظات

أُصيب 7 أشخاص اليوم إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المحلة الكبرى – طنطا نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

إحالة محفظ قرآن للمحاكمة الجنائية بتهمة الاعتداء على طفلة في الغربية

ننشر أسماء المصابين والمتوفى في حادث ميكروباص أمام مول طنطا

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص ووجود مصابين على الطريق المشار إليه.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى طنطا لتلقي الإسعافات اللازمة وتم رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية ومنع تكدس السيارات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم على طريق المحلة – طنطا

وفي سياق آخر، لقيت سيدة مصرعها فيما أُصيب 4 أشخاص من بينهم أب ونجله في حادث مروري وقع على طريق المحلة الكبرى – طنطا أمام قرية الرجدية إثر تصادم سيارة ميكروباص بالطريق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع الحادث ووجود متوفاة وعدد من المصابين وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة كما جرى نقل جثمان السيدة المتوفاة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

