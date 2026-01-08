الخميس 08 يناير 2026
ثقافة وفنون

300 مليون استماع لأغنية "Upside Down" بسبب مسلسل Stranger Things

مسلسل STRANGER THINGS
مسلسل STRANGER THINGS وديانا روس، فيتو
حصلت أغنية “Upside Down” للمغنية الأسطورية ديانا روس، على 300 مليون استماع على منصة Spotify، بعد استخدامها في الموسم الخامس من مسلسل Stranger Things.

وتعطل موقع منصة نتفليكس الرقمي بعد إصدار الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس والأخير من مسلسل "Stranger Things"، بسبب كثرة المستخدمين.

وطرحت منصة نتفليكس رسميا الحلقة الأخيرة لمسلسل  "Stranger Things"، في الساعات الأخيرة من عام ٢٠٢٥.

وحصل القسم الثاني من الموسم الخامس والأخير من مسلسل نتفليكس الشهير Stranger Things، على تقييم سلبي للغاية من الجمهور، على موقع التقييمات Rotten Tomatoes. 

وحصلت الحلقة السابعة من الموسم الأخير، والتي تضمنت مشهد للمثليين، على تقييم 5.8، وهو أقل تقييم من بين جميع حلقات المسلسل في جميع مواسمه على موقع IMDb.

Image

نتفليكس تطرح القسم الأول والثاني من الموسم الأخير لـSTRANGER THINGS

وطرحت رسميًّا شبكة نتفليكس للبث الرقمي، القسم الأول والثاني، من الموسم الخامس والأخير من مسلسل الشهير STRANGER THINGS، للمشاهدة حصريا عبر المنصة.

Image

وشوقت الممثلة الشابة  مايا هوك الجمهور لمشاهدة الموسم الأخير من مسلسل نتفليكس الشهير "Stranger Things".

وقالت مايا هوك، خلال تصريحات صحفية: "الأحداث تصبح جنونية منذ اللحظة الأولى.. هذا الموسم يبدأ بأقصى وتيرة، وستشعرون بأن الرهانات عالية من البداية وحتى النهاية".

الأخوان دافر: هولي ويلر هي محور الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS

فيما أكد  الأخوان دافر، أن شخصية الممثلة هولي ويلر هي محور الموسم الخامس والاخير من مسلسلهما STRANGER THINGS.

وقال مبتكرا مسلسل STRANGER THINGS، في تصريحات صحفية، عن سبب إضافة شخصية هولي ويلر في الموسم الأخير: "بمجرد مشاهدة الموسم كاملًا، ستفهمون أهمية إضافتها إلى طاقم التمثيل بشكل أفضل".

Image

 

فرانك دارابونت يكشف سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات مسلسل STRANGER THINGS

 فيما كشف المخرج الشهير، فرانك دارابونت، عن سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات الموسم الخامس من مسلسل STRANGER THINGS.

وقال فرانك في تصريحات صحفية: "أنا وزوجتي نحب هذا المسلسل، الصناعة الآن مليئة بأشخاص فظيعين، يقومون بأشياء فظيعة، لأسباب جشعة، لكن هذا المسلسل رائع، ومليء بالعواطف".

Image

 

 

الجريدة الرسمية