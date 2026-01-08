الخميس 08 يناير 2026
تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، يحتضن ملعب الإمارات مساء اليوم الخميس قمة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، لحساب الجولة الـ 21 من مسابقة البريميرليج.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي 

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، بييرو هينكابي

خط الوسط: مارتن أوديجارد، مارتن زوبيمندي، ديكلان رايس

خط الهجوم: نوني مادويكي، فيكتور جيوكيريس، لياندرو تروسارد

موعد مباراة آرسنال وليفربول

 تنطلق مباراة آرسنال وليفربول في الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

يدخل آرسنال قمة ليفربول بمعنويات مرتفعة، ويأمل في تعزيز صدارته للدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي وأستون فيلا أقرب المنافسين في الجولة ذاتها.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق نتيجة إيجابية في ملعب الإمارات، للعودة بقوة إلى دائرة المنافسة على اللقب.

موقف آرسنال وليفربول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد أرسنال في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 34 نقطة.

نتائج مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي 

وست هام يونايتد 1-2 نوتينجهام فورست 

كريستال بالاس 0-0 أستون فيلا 

فولهام 2-1 تشيلسي 

برينتفورد 3-0 سندرلاند 

بورنموث 3-2 توتنهام 

مانشستر سيتي 1-1 برايتون

إيفرتون 1-1 وولفرهامبتون 

بيرنلي 2-2 مانشستر يونايتد 

نيوكاسل يونايتد 4-3 ليدز 

الخميس 8 يناير

آرسنال ضد ليفربول - 10 مساءً

