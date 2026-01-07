انفراجة في مفاوضات ليفربول لضم بديل محمد صلاح

18 حجم الخط

اقترب ليفربول الإنجليزي، من حسم صفقة جديدة من نادي باريس سان جيرمان، لخلافة محمد صلاح نجم الريدز في مركز الجناح الأيمن.

وكشفت صحيفة ليكيب، أن هناك شكوكًا حول استمرار برادلي باركولا مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل، حيث قد يغادر اللاعب نادي العاصمة الفرنسية خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن كلًا من بايرن ميونخ وكذلك ليفربول، قد أبديا اهتمامًا بالتوقيع مع باركولا خلال فترة الميركاتو الصيفي العام الماضي، وقد يكون باركولا بديلًا لمحمد صلاح في ليفربول خلال الصيف المقبل، مع احتمالية مغادرة ابن الـ33 عامًا ملعب آنفيلد مع نهاية هذا الموسم.

ويعتبر مصير محمد صلاح غير معروف حتى الآن سواء بالبقاء أو الرحيل، خصوصًا في ظل تواجد اللاعب مع منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية في المغرب.

محمد صلاح يمر بموسم صعب مع ليفربول، وذلك في ظل تواجده كبديل مع الريدز، مما أثار أزمة بين اللاعب والمدير الفني آرني سلوت.

وأشار محمد صلاح مسبقًا إلى أن علاقته مع سلوت قد تدمرت، متهمًا إدارة ليفربول بعدم تنفيذ الوعود المقدمة له، وبأنه قد تم تقديمه ككبش فداء لتبرير تراجع نتائج النادي الإنجليزي هذا الموسم.

وارتبط محمد صلاح بالذهاب إلى الدوري السعودي، قبل أن يشاع أن النجم المصري رغبته هي الاستمرار في اللعب في الدوريات الأوروبية.

ليفربول وفولهام يتعادلان 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

فيما تعادل فريق ليفربول، إيجابيا بنتيجة 2-2، أمام نظيره فولهام، في المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي، ضمن مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وغاب عن ليفربول النجم المصري محمد صلاح، الذي يتواجد مع منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية والمقامة بالمغرب.

مباراة ليفربول وفولهام

بهذه النتيجة يحتل نادي ليفربول المركز الرابع في الترتيب برصيد 34 نقطة، أما فولهام، فيتواجد في المركز 11 برصيد 28 نقطة.

ويتصدر آرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 48 نقطة، بعد فوزه أمام بورنموث بثلاثية لهدفين.

