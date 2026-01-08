مصر VS كوت ديفوار.. تفوق كاسح للأفيال في القيمة التسويقية.. التاريخ يرجح كفة الفراعنة.. وساحل العاج الأقوى هجوما بأمم أفريقيا 2025

18 حجم الخط

أمم أفريقيا ، يخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني، مواجهة قوية أمام منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في المغرب.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، وتنطلق صافرتها 9 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

وفيما يلي أغلى 5 لاعبين في منتخبي مصر وكوت ديفوار قبل المباراة المقررة بينهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية.

أغلى 5 لاعبين في منتخب مصر

1- عمر مرموش - 65 مليون يورو

2 - محمد صلاح - 30 مليون يورو

3- محمود حسن تريزيجيه - 4.50 مليون يورو

4- أحمد سيد زيزو - 4 مليون يورو

5- مصطفى محمد - 4 مليون يورو

6- إمام عاشور - 4 مليون يورو

أغلى 5 لاعبين في منتخب كوت ديفوار

1- أماد ديالو - 50 مليون يورو

2- يان ديوماندي - 45 مليون يورو

3- عثمان ديوماندي - 45 مليون يورو

4- إيفان نديكا - 30 مليون يورو

5- إيفان جويساند - 28 مليون يورو

6- بازومانا توريه - 25 مليون يورو

ركلات الترجيح تبتسم للفراعنة

وجمعت 11 مواجهة سابقة بين منتخبي مصر وكوت ديفوار في تاريخ بطولات كأس الأمم الأفريقية، حقق الفراعنة الفوز في 8 مواجهات مقابل فوز وحيد لكوت ديفوار، فيما حسم التعادل نتيجة مواجهتين.

ولجأ منتخبا مصر وكوت ديفوار إلى ركلات الترجيح في مناسبتين، الأولى في نسخة بوركينا فاسو عام 1998، وحسمها الفراعنة بنتيجة (5-4)، أما الثانية فكانت في نسخة الكاميرون 2021، وأيضا فاز بها منتخب مصر بنفس النتيجة.

القيمة التسويقية لمنتخبي مصر وكوت ديفوار

ويتفوق منتخب كوت ديفوار على منتخب مصر في القيمة التسويقية للاعبين، وفيما يلي مقارنة بين المنتخبين.

القيمة التسويقية لمنتخب مصر: 136.20 مليون يورو

أغلى لاعب في منتخب مصر:

عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) 65 مليون يورو

القيمة التسويقية لمنتخب كوت ديفوار: 370.80 مليون يورو

أغلى لاعب في منتخب كوت ديفوار:

أماد ديالو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) 50 مليون يورو.

ويتفوق منتخب كوت ديفوار على منتخب مصر على المستوى الهجومي في النسخة الحالية من البطولة، فيما يمتلك الفراعنة دفاعا أقوى.

وفيما يلي بعض إحصائيات منتخبي مصر وكوت ديفوار في كان 2025:

منتخب مصر

عدد المباريات: 4

أهداف مسجلة: 6

أهداف مستقبلة: 2

منتخب كوت ديفوار

عدد المباريات: 4

أهداف مسجلة: 8

أهداف مستقبلة: 3

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار

وفيما يلي تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار في بطولات كأس الأمم الأفريقية:

عدد المباريات: 11

فوز مصر: 8

فوز كوت ديفوار: 1

التعادل: 2

أهداف مصر: 23

أهداف كوت ديفوار: 10

(السودان 1970)

مصر (3) – (1) كوت ديفوار - مباراة المركز الثالث

(مصر 1974)

مصر (2) – (0) كوت ديفوار – دور المجموعات (المجموعة الأولى)

(نيجيريا 1980)

مصر (2) – (1) كوت ديفوار – دور المجموعات (المجموعة الأولى)

(كوت ديفوار 1984)

مصر (2) – (1) كوت ديفوار – دور المجموعات (المجموعة الأولى)

(مصر 1986)

مصر (2) – (0) كوت ديفوار – دور المجموعات (المجموعة الأولى)

(الجزائر 1990)

مصر (1) – (3) كوت ديفوار – دور المجموعات (المجموعة الأولى)

(بوركينا فاسو 1998)

مصر (5) – (4) كوت ديفوار – الدور ربع النهائي (ركلات الترجيح)

(مصر 2006)

مصر (3) – (1) كوت ديفوار – دور المجموعات (المجموعة الأولى)

مصر (4) – (2) كوت ديفوار – المباراة النهائية

(غانا 2008)

مصر (4) – (1) كوت ديفوار – الدور قبل النهائي

(الكاميرون 2021)

مصر (5) – (4) كوت ديفوار – دور الـ16 (ركلات الترجيح)

وضرب منتخب كوت ديفوار موعدا في مواجهة نارية أمام منتخب مصر، في الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وذلك بعد تغلبه على على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة على استاد مراكش في ثمن نهائي الكان.

منتخب مصر يتخطى بنين بالثلاثة

وكان منتخب مصر فاز في الدور ثمن النهائي على نظيره البنيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد أدرار بأغادير المغربية، ليحجز رسميا بطاقة التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

منتخب كوت ديفوار، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

وتنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وكوت ديفوار عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

مواجهات الدور ربع النهائي في أمم أفريقيا 2025

وتحددت رسميا جميع مواجهات الدور ربع النهائي في بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب كالتالي:

مالي ضد السنغال - الجمعة 9 يناير - الساعة 6 مساء

الكاميرون ضد المغرب - الجمعة 9 يناير - الساعة 9 مساء

الجزائر ضد نيجيريا - السبت 10 يناير - الساعة 6 مساء

مصر ضد كوت ديفوار - السبت 10 يناير - الساعة 9 مساء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.