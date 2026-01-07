الأربعاء 07 يناير 2026
حوادث

القبض على موظف دهس سيدة في القاهرة

تمكنت قوات مباحث القاهرة، من القبض على سائق سيارة ملاكي، متهم بدهس ربة منزل أسفل عجلات سيارته أثناء عبورها بالشارع الرئيسي بمنطقة الوادي في دائرة قسم شرطة عين شمس.

والذي بمواجهته اعترف بارتكابه الحادث بدون قصد، وبرر هروبه من موقع الحادث، خوفا من المساءلة القانونية.

 

وذلك فور تلقي قوات أمن القاهرة بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بالحادث، وبالانتقال تبين وفاة سيدة بسبب اصطدام سيارة ملاكي بها ولذا قائدها بالفرار.

وبالفحص تبين أن السرعة الجنونية وراء اصطدام قائد سيارة ملاكي بالمتوفاة، فتم تشكيل فريق بحث أسفر عن ضبط المتهم.


وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق، وتحديد ظروف وملابسات الحادث.

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باختناق نتيجة تسريب غاز ببولاق الدكرور

أخبار الحوادث اليوم: إصابة 5 أشخاص باختناق نتيجة تسريب غاز ببشتيل.. شروط التعيين بمسابقة وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.. مصرع 7 أشخاص في انقلاب "سوزوكي" بالطريق الإقليمي

