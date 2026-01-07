الأربعاء 07 يناير 2026
حوادث

تفريغ محادثات 3 متهمين في واقعة سرقة أدوية التأمين الصحي بحلوان

أمرت النيابة العامة، بالتحفظ على هواتف وتفريغ محادثات ومكالمات 3 من أفراد الأمن الإداري العاملين بمخازن التأمين الصحي بمدينة حلوان، لاتهامهم بسرقة كميات كبيرة من أدوية الأمراض المزمنة من داخل المخازن التابعة للتأمين الصحي بدائرة قسم شرطة حلوان، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وأمرت النيابة بالتحفظ على الأدوية المضبوطة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، وبيان القيمة المالية للمضبوطات، كما وجهت لهم اتهامات بسرقة أدوية مملوكة للدولة والاتجار بها في السوق السوداء.

وكان المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، قد تلقى بلاغًا من مسؤولي مخازن الأدوية بالتأمين الصحي باكتشاف اختفاء كميات ضخمة من الأدوية، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال العاملين بالمخازن، بينما قام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها، حيث كشفت التحريات أن المتهمين استخدموا مفتاحًا مصطنعًا للدخول إلى المخازن وتهريب الأدوية إلى خارج المبنى.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وبيع الأدوية في السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

